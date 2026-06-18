La búsqueda de un hogar, de un refugio, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Ya en la Antigua Roma, nos cuentan Vitruvio y Séneca, entre otros, que las familias plebeyas tenían problemas de acceso a la vivienda y sufrían alquileres abusivos por parte de los propietarios de las insulae, la mayoría construidas de forma rápida y expuestas a incendios y hundimientos. Ya en esa época la vivienda, reflejaba una fuerte segregación social y económica. Pero es a partir de la Revolución Industrial cuando el éxodo rural provocó una crisis habitacional sin precedentes; las ciudades que crecieron sin planificación se convirtieron en lugares insalubres dónde se hacinaba la población y la vivienda pasó a ser un bien inalcanzable para la clase obrera.

A finales del siglo XIX, Concepción Arenal, escandalizada por los desahucios que se estaban dando en Madrid y en su incesante denuncia de la pobreza y de la vivienda precaria en España, creó una empresa social, la Constructora Benéfica, con el fin de dotar a personas con pocos recursos de viviendas dignas, higiénicas y económicas. Además, argumentaba que el Estado tenía la responsabilidad de proteger a las personas para que no cayeran en la miseria extrema, cuya máxima expresión era el sinhogarismo.

Pero no fue hasta el siglo XX cuando el derecho a una vivienda adecuada se consolidó como un derecho humano fundamental. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por España e integrado en nuestro ordenamiento jurídico, contemplaba el «derecho de toda persona a una vivienda adecuada y a una mejora continua de las condiciones de existencia».

Sin embargo, a pesar del reconocimiento del derecho a la vivienda, la exclusión residencial sigue siendo una realidad en muchos países. Numerosos informes denuncian que las mujeres son el colectivo más vulnerable pues sufren un trato discriminatorio debido a diferentes factores que se interrelacionan.

Pero son las víctimas de violencia de género las que se identifican como especialmente vulnerables; para ellas disponer de una vivienda adecuada representa mucho más que la de contar con un lugar donde desarrollar su vida en condiciones dignas; es, además, un espacio donde refugiarse de su maltratador y que les facilite la estabilidad necesaria para romper el ciclo de vulnerabilidad y violencia.

En numerosas ocasiones, las mujeres que dependen económicamente de sus parejas se enfrentan al dilema de seguir conviviendo con su maltratador o de tener que abandonar el lugar que había sido su hogar. En este caso, pueden optar por acudir a un refugio o casa de acogida hasta que se les proporcione un alojamiento digno, porque los Estados deben proporcionar a las víctimas de violencia el acceso a un alojamiento seguro como medida de protección.

Y así se refleja, de forma genérica, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: « Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales [...], y en particular le asegurarán el derecho a [...] h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones».

Según un informe de la Universidad de Barcelona, el 70% de las mujeres en situación de sinhogarismo ha sufrido violencia de género y señalan esta como la causa directa de su situación.

Además, el problema no está solo relacionado con el acceso a la vivienda, sino también con la tenencia, lo que nos lleva al problema de los desalojos forzosos en el contexto de la violencia contra las mujeres, por su impacto psicológico y por la situación de desamparo. Según datos de la PAH, desde 2008 se han llevado a cabo más de un millón de desahucios; la mayoría relacionados con el alquiler; solo en 2024, se registraron 27.564 desahucios según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, mientras que el 15% del total de las viviendas, unas 3.8 millones, estaban vacías en 2021 (Amnistía Internacional).

Los gobiernos, ante un desalojo, tienen la obligación de velar para que se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación, ¿no es la violencia hacia las mujeres una manifestación extrema de discriminación por razón de género?

Son ellas las que deberían estar en el centro de la garantía del derecho a la vivienda por parte de los poderes públicos. Según la Ley Integral contra la Violencia de Género son un colectivo preferente en el acceso a viviendas públicas y ayudas al alquiler. Sin embargo, estamos viviendo desde hace tiempo una escasez de vivienda social, que en España se encuentra a más de 6 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea.

En la Región de Murcia existe un Centro de Emergencia habilitado para 40 plazas de corta duración, entre 15 y 30 días. Además, la Comunidad cuenta con cuatro Casas de Acogida de titularidad municipal, con disponibilidad de 50 plazas. La estancia puede ser de 3 a 6 meses, prorrogable. Cuando esta vía se ha agotado, existe la del Piso Tutelado; solo existe uno de titularidad municipal con 7 plazas. Esta información se ha extraído de la página web CARM.es

La exclusión residencial sigue siendo una triste realidad, un fracaso colectivo en la protección de uno de los derechos sociales más elementales. Lograr que este derecho sea totalmente efectivo es un reto social, jurídico y económico.