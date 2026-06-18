El barril de petróleo a 75 dólares y nosotros hablando de las joyas de Zapatero

magen de una gasolinera a 9 de marzo de 2026, cuando el precio del diésel aún no había llegado a los 2 euros/litro / José Luis Roca - EPC

Ya está firmado el acuerdo entre EE.UU. e Irán, y el precio del petróleo sigue bajando, por debajo ya de los 76 dólares, en cambio la gasolina y el gas oíl sigue disparado como si el precio del barril estuviera por encima de los 100 dólares, y mientras las grandes compañías siguen ganando miles de millones a costa de nuestros bolsillos, nosotros aquí seguimos hablando de las jotas de Zapatero, de Begoña Gómez o de una plaza en un conservatorio de música en Extremadura.

¿Somos o no somos gilipollas?

Esta mañana temprano he ido a echar gasolina, en la radio escucho como una noticia a la que casi nadie le hace ni puñetero caso, pero mi gozo en un pozo, a pesar de que el barril de petróleo está por debajo de los 80 dólares el barril, este jueves estaba en 75, y el precio de la gasolina y el gas oíl sigue por encima 1’5 el libro de media.

Cuando antes de la maldita guerra de EE.UU. contra Irán, el barril rondaba los 70 dólares, y el precio estaba en una media de 1’2. Más aún, cuando sube el precio del barril medio dólar, esa misma noche nos suben el precio del combustible a los desgraciados que tenemos que echar gasolina.

Pero la pregunta no es que nadie se acuerda de nosotros cuando esto pasa, es lógico que los partidos políticos que defienden a capa y espada a las grandes multinacionales, entiéndase a PP, Junts y VOX en España no abran la boca ante los ingresos millonarios de sus amigos, sino que la izquierda en general y el gobierno de coalición en particular, no pegue un puñetazo encima de la mesa y vele por el interés general.

Es vergonzoso como hemos normalizado que nos sableen, ya ocurrió con el aceite de girasol y luego con el de oliva, que se reían de nosotros en nuestra cara, y no es la primera vez, ni será la última, que con el precio del combustible no solo se sigan riendo, sino que nos traten como imbéciles e idiotas, lo que viene a ser toda la vida como gilipollas.

Pero claro, ni tan siquiera los sindicatos de clase, los otros ni están ni se les esperan, han reclamado que alguien ponga un poco de decencia ante tanta indecencia.

Y a finales de junio se acaba el ‘regalo’ de los impuestos al combustible, lo que significará que volveremos a los 1’7 euros el litro, aunque nos contentarán bajando el precio veinte céntimos a la espera de que se normalice el estrecho de Ormuz.

Sigamos mirando el dedo que apunta a la luna. Así nos va.