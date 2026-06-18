Opinión | Erre que erre (rock 'n' roll)
Ansiedad
Incertidumbre económica, hiperconectividad, ritmo de vida o autoexigencia, son responsables directos de que un 10% de la población sufra trastornos por ansiedad
Autoconvencerse de siempre dar lo mejor que podemos dar no es más que una perspectiva. Según dónde o a quién, debes —o puedes— hablarle con el corazón en la mano y tu realidad en la boca. Pero debes de estar advertida; no todo el mundo es capaz de tolerar la verdad del otro, sobre todo cuando chocan convicciones, pues se requiere una gran madurez emocional, empatía y mucha seguridad en uno mismo.
Esta sociedad agotada, en la que el exceso de información nos desconecta sin piedad, genera una inercia temeraria. Contaba la letra de Life in the Fast Lane de The Eagles que la vida vista desde el carril más rápido podía ser la caída del más fuerte. Y, al final, la presencia de esa dama vestida de humo negro, ‘La Ansiedad’, es la que tiene el poder de nublar todo. Resulta muy dificultosa la tarea de luchar contra ella, y pocas técnicas de autodefensa nos enseñan para detener esta vulnerabilidad que solo busca la paz entre el caos.
No hay precedentes como los actuales; incertidumbre económica, hiperconectividad, ritmo de vida o autoexigencia, son responsables directos de que un 10% de la población sufra trastornos por ansiedad, y hasta un 23% síntomas generales. Plasmar el pánico y la tensión, negro sobre blanco, resulta positivo para paliar una experiencia emocional tan brutal de la que nadie está libre, valga como otra cualquiera si el objetivo trata de romper el estigma social y recordar la importancia de buscar ayuda profesional cuando el estrés se empeña en interferir con la vida diaria. La última paciente que ha visitado hoy las urgencias de mi centro de salud temblaba, lloraba, se ahogaba, y el ‘único’ motivo que acertaba a contar era que toda la familia tenía que dejar su casa porque los próximos tres meses, el alquiler, cuadruplicaba su precio como vivienda vacacional; cómo para no entrar en pánico ante semejante atrocidad.
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