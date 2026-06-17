Sequía y desertificación: anticiparse al futuro del agua

La sequía ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en una realidad estructural que marca el presente y condiciona el futuro del sureste español. En la Región de Murcia, donde el agua es un recurso esencial para la actividad económica, la agricultura y la vida diaria, la escasez hídrica y el avance de la desertificación representan uno de los mayores desafíos de nuestro territorio.

La irregularidad de las precipitaciones, el aumento sostenido de las temperaturas y la presión sobre los recursos disponibles obligan a replantear el modelo actual. Hoy, más que nunca, es necesario anticiparse y adaptarse a un nuevo paradigma hídrico, en el que cada gota cuenta. Por ello, este contexto requiere una transformación profunda en la gestión del agua, poniendo la lupa en criterios como la eficiencia y la sostenibilidad.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Molina de Segura y Sercomosa damos un paso adelante con una estrategia diseñada para anticiparnos a los efectos de la situación actual y garantizar una gestión sostenible del agua, basada en la innovación, la eficiencia y el conocimiento del entorno. Y lo hacemos impulsando la ‘Propuesta Especial Sequía y Desertificación 2026’. Porque el futuro del agua no depende solo de su disponibilidad, sino de la capacidad de gestionarla de forma responsable y eficiente, y anticiparse es la mejor opción.

Esta propuesta busca optimizar al máximo los recursos disponibles y reducir la vulnerabilidad frente a la escasez hídrica mediante una gestión inteligente del agua, sin olvidar que la digitalización de redes y el control en tiempo real nos permiten mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas.

La estrategia desarrollada por Sercomosa y el Ayuntamiento de Molina de Segura se articula en unas líneas de actuación claras, como la aplicación de un modelo de gestión de la red de abastecimiento de agua de consumo propio, lo que nos permite mantener rendimientos hidráulicos altamente eficientes estando actualmente muy cerca del 90%, con lo que esto supone de ahorro en la compra de agua para su distribución y su uso responsable. Otra de las líneas es la digitalización de redes y los sistemas de telecontrol para detectar fugas, fraudes, optimizar el suministro y mejorar la eficiencia global del sistema en tiempo real. Además, la reutilización y la economía circular juegan un papel fundamental en este modelo, dado que la regeneración de aguas residuales permite ampliar los recursos disponibles, facilitando su uso a la agricultura, zonas verdes y servicios urbanos, reduciendo así la dependencia de fuentes naturales.

Por otra parte, parece necesario recordar que el mantenimiento de las infraestructuras garantiza la continuidad del servicio, incluso en escenarios de sequía prolongada. Así, la aplicación de tecnologías avanzadas, sensores y herramientas de análisis nos permite tomar decisiones más precisas y mejorar la gestión operativa. Todo ello teniendo en cuenta que el uso responsable del agua es un elemento clave, por lo que la sensibilización social contribuye a optimizar el consumo y preservar este recurso esencial.

Nuestro objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente no solo mejora el servicio, sino que refuerza la sostenibilidad de Molina de Segura y su capacidad para afrontar situaciones de escasez en el futuro. Y este modelo representa equilibrio entre el desarrollo, la protección ambiental y la calidad de vida. Porque el agua es un recurso estratégico y su gestión marcará el desarrollo de nuestro territorio en los próximos años.

En un entorno donde cada gota cuenta, Sercomosa y el Ayuntamiento de Molina de Segura se consolidan como aliados clave para garantizar un futuro hídrico sostenible, demostrando que anticiparse hoy es la mejor forma de asegurar el mañana.