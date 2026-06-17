Opinión | El Canal del Funcionario
Los Orientadores Laborales no sirven
Es la conclusión a la que ha llegado la Dirección General de la Función Pública, ya que en la oposición celebrada hace unos días, el 99% ha suspendido, para ser más concreto, el 98’5% (de 731 presentados, 720 no han superado la prueba) lo que sin duda debería llevar a la propia administración a replantearse algo más que una simple anomalía en un proceso selectivo.
Imagino que esta misma semana la propia administración emitirá resoluciones para revocar los contratos a los orientadores laborales que siguen ejerciendo su labor como temporales.
No tengo ni idea hasta cuando aguantarán los representantes de los trabajadores, pero ya va siendo hora de levantarse de las mesas de negociación mientras se siga humillando a miles de opositores en procesos que siguen masacrando no solo ilusiones y sueños, sino a personas con nombres y apellidos.
Muchas personas podrán ahora echar la culpa de sus frustraciones a que los Orientadores Laborales no valen ni para aprobar una oposición, y podrán presentar como argumento la resolución del tribunal calificador, y no les faltará razón.
Una pena que sigamos dando hostias a compañeros y compañeras mientras el resto miramos para otro lado, como si esta película no fuera con nosotros.
Ayer fueron los Orientadores Laborales, anteayer el profesorado, hace un tiempo los Ingenieros Industriales, Seguridad, etc. etc., y mañana, cuando se privatice todo, por favor, que no me vengan las madres mías, o peor aún, convocándome a una concentración en la puerta de San Esteban.
Los Orientadores Laborales no han sido los primeros en volver a ser despreciados, pero tampoco serán los últimos.
Bienvenidos al Camarote de los Hermanos Marx.
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