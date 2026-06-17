Hasta el infinito y más allá

La ambición de Elon Musk no tiene límites, igual que no tiene límites su capacidad de generar riqueza para él y el resto de los accionistas de sus empresas. Antes de la semana pasada ya era el hombre más rico del mundo, cuando la salida a Bolsa de una de sus empresas, SpaceX, lo ha convertido en el primer billonario del mundo, superando con su riqueza a casi la mayoría de los países en términos de PIB. Elon Musk es el único emprendedor conocido que es capaz de crear sectores industriales enteros, al menos en el ámbito de su país. Su compañía de coches eléctricos, Tesla, ha perdido a manos de BYD el cetro de mayor fabricante de coches del mundo, pero sigue ejerciendo un cuasi monopolio en el sector de EV de Estados Unidos. También ha casi inventado el sector de la industria espacial privada, aunque en eso dependa mucho más de los contratos de la NASA, una agencia propiedad del Gobierno norteamericano.

Con esta empresa, Elon Musk se ha posicionado como el contratista preferente para el ambicioso proyecto estadounidense de establecer una base permanente en la Luna. Esto último constituye un acto de realismo pragmático, porque resulta de la renuncia a sus planes anteriores de colonizar nada más ni nada menos que Marte. Hay otros competidores privados, pero se está demostrando que no están ni de lejos a la altura de SpaceX. Su manera de avanzar en los cohetes que desarrolla está demostrando que funciona. A base de equivocarse mucho pero muy rápido, consigue avances inalcanzables hasta ahora para la timorata NASA, capaz de esperar hasta el aburrimiento con tal de prever cualquier fallo.

Los inversores americanos han demostrado una vez más que apuestan por el riesgo con tal de obtener altas rentabilidades. Las empresas que cotizan en las Bolsas americanas han regado a sus propietarios con un 10% de rentabilidad anual en lo que llevamos de siglo. Gran parte de esos dividendos se reinvierten en las propias empresas cotizadas. No es de extrañar entonces que la renta per cápita de un norteamericano sea el doble de la de un europeo en términos nominales.

Y suma y sigue.