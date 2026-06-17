Hace unos días, el Consejero de Cultura de Madrid, Mariano de Paco, respondía a una interpelación parlamentaria sobre el calor en los centros docentes diciendo que él estudió en Murcia, donde hace mucho calor y que ahí está él. Le preguntaban qué medidas aplicará la Comunidad de Madrid para paliar las temperaturas que superan los 30º en las aulas. La cuestión no afectaba directamente a las competencias del Consejero, pero entró al trapo y a la bronca política diciendo que el calor puede ser fuente de inspiración y aconsejando la lectura del poema Cansera de Vicente Medina.

No termino de comprender la apelación a su origen murciano y al calor de esta tierra, porque quién ha dicho que aquí haga calor, si vivimos en la eterna primavera. Quejarse del calor en Murcia es un oxímoron, un absurdo, una solución sin problema.

Entre mis recuerdos de infancia hay un aula prefabricada en la que dimos clase durante un curso de E.G.B. mientras se terminaba la construcción de un nuevo edificio. El aire acondicionado no era una posibilidad y el botijo era la única solución posible. Aquello no era calor, porque creo que estábamos tan cocidos como el barro arcilloso de una cántara. De aquellas clases no puedo rastrear otro recuerdo que no sea el socorro del botijo y, sinceramente, no nos proporcionó ninguna inspiración poética.

Traer a colación a Vicente Medina puede sonar a reivindicación de un murciano ilustre, pero no tengo muy claro que fuera el calor la inspiración del poeta de Archena. Cansera no es una evocación poética del calor.

«Pa qué quiés que vaya? Pa ver cuatro espigas / arroyás y pegás a la tierra; / pa ver los sarmientos rüines y mustios...»

No hay aliciente para Vicente Medina,

«pa ver el barranco, / pa ver la laera / sin una matuja... ¡pa ver que se embisten / de pelás las peñas! ...»

Cierto que el calor y la sequía forjaron este paisaje desolador por el que no quiere pasar el poeta.

«Anda tú si quieres, que yo pue que nunca / pise más la senda...»

Pero no es el calor lo que ahuyenta al poeta, que no quiere volver a esa tierra pobre que apenas da frutos. La miseria y la pobreza son el reflejo de un estado de ánimo.

«...por esa sendica por ande se jueron / pa no golver nunca tantas cosas güenas... / esperanzas, quereres, suores, / ¡to se jue por ella!... »

Y así nos da cuenta del mayor de los pesares, que le ha sumido en tal desaliento,

«... Por esa sendica se marchó aquel hijo / que murió en la guerra...»

No era el calor lo que desalentaba al poeta, sino la tristeza tan grande de la pérdida de un hijo. Lo cuenta en primera persona, pero es evidente que el poeta habla de tantas tragedias de la intrahistoria que conocía bien. Vicente Medina estuvo en Filipinas años antes del desastre del 98, cuando escribe su poemario Aires murcianos. El año que marca a toda una generación. El final nos deja bien claro la depresión en la que está sumido ese imaginario protagonista, como alegoría de la que sume a toda la nación.

«Anda tú, si quieres, y éjame que duerma / ¡a ver si es pa siempre! ...»

Vicente Media marchó a Argentina años después y se afincó en Rosario, donde alcanzó cierta prosperidad económica. Sus éxitos literarios en la tierra natal no eran suficientes, será que la cultura no ha estado nunca bien pagada en esta tierra donde campaba el caciquismo.

Qué ha cambiado en esta tierra, preguntaría al Consejero de Madrid, de la que él mismo ha emigrado. Ahora tenemos aire acondicionado y hasta grandes empresas hortofrutícolas que exportan las mejores frutas y verduras de Murcia. Pero el futuro de los jóvenes murcianos sigue soñando en tierras de promisión donde el calor no sea la fuente de inspiración, donde se pueda encontrar una vivienda digna por un salario no tan paupérrimo como se paga aquí.

No es consuelo que los docentes en Madrid compartan las mismas quejas que los murcianos sobre la falta de aclimatación de las aulas de la pública, pero sabemos que los recursos económicos de la capital no son los mismos que los de nuestra comunidad, siempre con la excusa perenne de la infrafinanciación. Será que hemos avanzado mucho desde aquellos tiempos de la cansera de Vicente Medina y que los caciques sólo han cambiado de nombre.

«En Murcia no se mueve una hoja sin que lo quiera Juan de la Cierva», es una frase ilustrativa del caciquismo. No podemos olvidarla en Murcia, porque con ese nombre quieren llamar al aeropuerto de Corvera, aunque sea en honor del hijo del cacique. Tal vez también porque las ínfulas de algunos prebostes no han variado mucho. Eso me pareció al leer el artículo de Ángel Montiel del domingo pasado sobre los tejemanejes municipales de José Guillén.

Señor Mariano de Paco, haga lo posible por acondicionar las aulas docentes de los niños de Madrid, que aquí el calor no nos inspira ni siquiera poéticamente, pero la sordera de los gobernantes sí produce cansera.