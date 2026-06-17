Anticrónica España-Cabo Verde

Traslado mi lugar habitual de escritura al salón con motivo de la Copa del Mundo. Sin otra luz que la de la pantalla del portátil, el verde clorofila del césped me apuñala la vista. El número cuatro de Arabia Saudí anota un gol ante la flácida defensa uruguaya.

La selección del Uruguay es uno de esos equipos mitificados, como el Athletic de Bilbao o los Yankees de Nueva York, que supuestamente ganan siempre porque sus rivales se emboban mirando las rayas de su uniforme. Todos hablan de su garra, de su poderío aéreo y de la mala leche de los ‘u-ru-guashos’. Pues huele a tópico, porque hoy no defienden mucho. Lo de bañarse en la charca fangosa de los lugares comunes es riesgoso con más de medio partido por disputarse, pero no hay que dejar que la realidad chafe la ideología. Fieles al dogma, diremos que este es el mundial de las sorpresas y que, después del encefalograma plano de España ante Cabo Verde, a la República Oriental le tocaba perder hoy. Descanso.

Podría impostar ciertas habilidades de analista deportivo, empleando esas expresiones del bloque medio y la fase ofensiva, que matan un gatito cada vez que se pronuncian. Pero lo cierto es que lo que más me interesa del fútbol es, precisamente, lo que no es el fútbol. Por mis filias onomásticas, me fascinan los nombres de los caboverdianos. Si te apellidas Arcángel en Alosno, tu destino es ser cantaor flamenco; con el mismo apellido traducido al portugués, entras de refresco contra España con un nombre tan legendario como Telmo Arcanjo.

Ferran Torres se ha dejado un pelito muy molón. Falló una ocasión clarísima y ya lo critican por ser el nuevo Morata. Yo siempre he sido muy de Álvaro, así que me veo en la obligación moral de hacerme partidario de mi tocayo Ferran, aunque sea por maldito. Mi pariente Pablo Páez, ‘Gavi’, no sé cómo ha jugado, por lo que entiendo que discretamente. No le hubiésemos marcado un gol a los primos de Tavares aunque jugásemos hasta el domingo. Todo lo cambió Lamine.

Que Lamine juegue con tu selección te hace sentir mal. Verlo me recuerda los años de Pro Evolution Soccer: yo era tan malo que ponía la dificultad al mínimo y me iba de todos los defensas sin mucho esfuerzo. Algo así pasa con este muchacho; le faltó tiempo para dar el rejonazo, aunque consiguiera desentumecer a una España amorcillada. Mi amigo Jorge, de Cabo de Palos, que es el que de verdad sabe de esto, dice que hay que preocuparse, pero no mucho. Y Uruguay empata. ¿Dónde leches está Curazao? ¿Por qué Raúl no va a la selección? No lo sé. Déjenme solo que empieza Irán.