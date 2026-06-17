Antelo y Virginia, reformadores

Cuando el diablo no tiene qué hacer mata moscas con el rabo. A ese dicho popular cabe atribuir la iniciativa de los dos diputados exVox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, quienes pretenden establecer una norma para que la condición que ellos mantienen o la de miembros del Gobierno solo pueda ser ejercida por personas que dispongan de un título universitario, lo que en sí mismo no sería suficiente, sino que además tendrían que contabilizar cinco años de cotización en un ejercicio laboral al margen de la vida política.

Regresamos así a la vieja refutación de la democracia: el voto de un analfabeto no puede valer lo mismo que el de un catedrático. Y esto porque lo diga el catedrático. Los diputados antiabascalistas han retorcido ese prejuicio volviéndolo del revés: vale, que vote todo el mundo, pero que solo se pueda votar a los listos oficialmente acreditados y a los que vienen de trabajar en algo. Se supone que pretenden así evitar la profesionalización de la política, un intento paradójico viniendo de quienes viene, pues habiendo ambos concluido su ciclo en Vox han decidido permanecer en el oficio.

Si echamos una mirada rápida a los hemiciclos y a los Gobiernos veremos que el título universitario y la procedencia laboral no son garantía de que los políticos no se corrompan o de que sean eficientes. Por el contrario, disponen de más triquiñuelas para excusarse. Al exministro socialista Corcuera la derecha lo desmereció en su día porque era electricista, pero después, cuando empezó a ejercer de antisanchista, lo convocaba a todos sus foros mediáticos como prueba de autoridad.

Limitar la representación pública a la ficción de que solo los enmucetados disponen de talento y capacitación cuando en ese colectivo abundan los zoquetes tanto como en cualquier otro supondría crear una falsa democracia que excluiría al mundo real. Y el hecho de que Abascal no haya trabajado en su vida, que es el guiño implícito desde el que estos diputados proponen la regla, no significa que deba perder sus derechos, incluso a pesar de que pretenda que los inmigrantes no dispongan de los suyos. La democracia es cosa de todos, incluso de los tránsfugas.