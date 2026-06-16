Vivienda: ¿Por qué le llamamos crisis cuando queremos decir negocio?

Mientras sigamos viendo la vivienda como un problema y no como un negocio, seguiremos errando en la solución, y la izquierda sigue empeñada en como resolver la mal llamada crisis habitacional, en vez de llamar a las cosas por su nombre.

Solo poniendo la vivienda frente al espejo de la realidad se pondrán sobre el escenario las únicas medidas que lleven a revertir la actual situación. Y es que está, en materia de vivienda todo inventado, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar modelos sobradamente contrastados. No hace falta ser un Nobel de economía para darnos cuenta de que nos tratan como idiotas.

Solo hay que decidir si queremos un modelo como en Austria o seguir con el modelo actual, hijo del modelo que puso en marcha un tal Aznar, y que nos llevó a aquella crisis de 2008.

A Austria se le puede acusar de muchas cosas, pero no precisamente de ser un país comunista y mucho menos socialdemócrata, al contrario, en cambio su porcentaje de vivienda social y pública está en torno al 25%, cuando en España apenas supera el 3%, recordemos que la media en la Unión Europea es tres veces mas que en nuestro país.

Pero pasar del 3% al 15%, aún lejos de Austria o a mitad de camino de Países Bajos, donde llega al 30%, no se hace en un cuarto de hora o poniendo un pegote de cemento en Lorca para construir 11 viviendas con dinero de Europa y el resto de las administraciones, sino con un gran acuerdo de estado sobre vivienda pública, pero los intereses privados jamás permitirán que pongamos soluciones a uno de los mayores negocios que hay ahora mismo en España, sobre todo porque una parte muy importante de la clase política, defiende, de manera legítima, los intereses se los grandes tenedores.

Podemos seguir convocando manifestaciones o concentraciones, seguir peleándonos entre los desgraciados, echarle la culpa al penúltimo de que seamos los últimos, y mientras tanto, el negocio sigue creciendo al mismo ritmo que nuestras frustraciones aumentan.