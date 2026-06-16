Visita papal y laicidad pendiente

Redacto estas líneas cuando aún continúa el periplo del papa León XIV (Robert F. Prevost) por nuestro país y cuando aún resuenan los cerrados aplausos de sus señorías en el Congreso, situación que hubiera sido impensable, por poner un ejemplo, en la Asamblea Nacional francesa, tras la aprobación, ya en 1905, de la separación Iglesia-Estado.

El ‘sermón’ papal, que al parecer contentó a todo el mundo, dejó al descubierto ciertas dosis de cinismo e hipocresía tras ese aparente entusiasmo con sus palabras. Si su apelación a los derechos de las personas migrantes tuvo que rechinarles a esos energúmenos defensores de la ‘prioridad nacional’, sus críticas a la eutanasia y al derecho de la mujer al aborto no parece que incomodaran demasiado a sus señorías de la izquierda. Podemos y BNG hicieron bien en no apoyar con su presencia esa visita papal, pues —y lo afirmo con rotundidad— el papado es una institución anacrónica, misógina y machista que no siempre mantiene fluidas relaciones con el poder civil. Ya Pío IX no reconoció en su día al recién constituido Estado italiano y pidió a los católicos la abstención electoral; y el papa León XIII, al que León XIV tiene como su referente y del que se considera heredero, condenó la masonería y el liberalismo. Aunque promulgó la encíclica Rerum Novarum, que algunos sitúan en el origen de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), empero, con el reconocimiento explícito del derecho a la propiedad privada, esa encíclica suponía una condena implícita de los socialismos y, por lo tanto, también de los sindicatos de clase.

Ese sermón del papa ante sus señorías del Congreso y del Senado ofreció una de cal y bastante ‘arena’. Como frases destacadas: su apelación a la paz; que todo ser humano es sujeto de derechos y deberes; que la pluralidad política no ha de degenerar en descalificación del adversario; que la situación de las personas migrantes y refugiadas exige una respuesta que vaya más allá de la mera gestión de flujos; la crítica del rearme como respuesta inevitable ante la fragilidad del escenario internacional… Junto a ello, esas partes de ‘arena’ de su discurso se concretan, por poner solo un par de ejemplos, en las citas, como referentes, a la orden dominica, impulsora de la Inquisición que unificó los reinos bajo un solo credo, así como la mención a los Reyes Católicos, artífices de la pureza sangre y de ordenar la expulsión y la obligación de la fe para evitarla. En otro orden de cosas, pese a su apariencia progresista, el discurso del obispo de Roma no se ha separado un ápice de las posiciones conservadoras de la DSI en lo que supone la atención a las personas LGTBI+.

Si uno de los motivos de peso de su visita ha sido denunciar las políticas de recortes de derechos de las personas migrantes, el pontífice debe saber que dichas políticas son alentadas por formaciones políticas que se dicen católicas, pero, que, al decir del teólogo Juan José Tamayo (Política y Religión, Tirant Humanidades, Colección Ágora, Valencia, 2026), están abrazando lo que él denomina ‘cristoneofascismo’, corriente religiosa ultramontana, con raíces también en movimientos evangélicos fundamentalistas procedentes del otro lado del Atlántico.

¿Acaso la visita papal, difundida, a mi parecer, de forma abusiva por todas las cadenas televisivas, incluida la red pública, y con notable presencia juvenil, no ha sido programada por el Vaticano para intentar recuperar ‘clientela’ en un país en que los sentimientos religiosos van a la baja? Según datos del CIS, el 52,8% de la ciudadanía española se declara católica, pero sólo el 16,2% es practicante.

El problema de fondo es que la necesaria separación Iglesia-Estado, la laicidad, no se resolvió en la Transición. En España siguen teniendo mucho peso los Acuerdos preconstitucionales del Estado con el Vaticano de 1976 y 1979. Este último, aunque firmado a primeros de enero de 1979, lo considero preconstitucional en la medida en que fue negociado antes de la promulgación de la Constitución de 1978 (CE78), el 29 de diciembre.

En este contexto, y por poner el foco en la Educación, el paso de la escuela nacional católica a la escuela laica se impidió manteniendo esos Acuerdos con el Vaticano -herederos del Concordato franquista de 1953- que obligan a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado. Además, en virtud de lo estipulado en el artículo 27 de la CE78, se posibilita a las familias la llamada ‘libertad de enseñanza’ (por cierto, defendida por el papa), que no es otra cosa que la potenciación de los centros privados y de carácter confesional.

El papa ha venido, pues, a consolidar el poder del Vaticano, a asegurar que la Ley de Libertad de Conciencia siga durmiendo el sueño de los justos en los cajones del Congreso, y a dificultar los cambios constitucionales que blinden el derecho al aborto en la Constitución. No ha venido para: devolver el patrimonio incautado mediante las inmatriculaciones, lo que convierte a la Iglesia en una de las principales tenedoras inmobiliarias del país y que, además, no tiene reparos en ejecutar los pertinentes desahucios; no ha venido para pedir perdón por los robos de bebés ni por tantas y tantas jóvenes internadas en el llamado Patronato de Protección a la mujer; no ha venido para resarcir a todas las víctimas de la pederastia, unas 440.000 en todo el país según el Informe del Defensor del Pueblo (por cierto su visita a la abadía de Montserrat, la ‘zona cero’ de esos abusos en Cataluña, ha sido muy criticada en ese sentido); no ha venido a cuestionar las exenciones fiscales de la Iglesia…

El entusiasmo y boato con que ha sido recibido el papa por los partidos de derecha e izquierda deja en papel mojado el artículo 16.3 de la CE78 que alude a la aconfesionalidad del Estado. La laicidad puede esperar. Muy lamentable.