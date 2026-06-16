Opinión | El blog del funcionario
Moreras y naranjos: prioridad municipal
No he visto a ningún concejal pedir disculpas, ni salir con la escoba a barrer
La ciudad de Murcia se convierte durante la floración de las tipuanas y jacarandas en un estercolero lila y amarillo. Millones de hojas inundan la capital; eso sí, menos la Gran Vía y el corazón de la ciudad, el resto tenemos que sufrir aquel empeño de llenar nuestras calles, plazas y barrios de árboles autóctonos de Sudamérica, dejando a nuestras moreras y naranjos arrinconados.
Ver a establecimientos y vecinos que pagan sus impuestos llenos de estas jodeoras flores, que te impiden tomar un aperitivo en paz o te obligan a barrer tu casa una decena de veces al día, al mismo tiempo que envían mensajes a los trabajadores de limpieza a ducharse y cambiarse de ropa para ir a aplaudir al concejal de turno, produce, al menos, el derecho a llamarles incompetentes.
Algunos llevamos años pidiendo una hoja de ruta para que estos árboles sean sustituidos, pero la Concejalía competente no tiene ni tan siquiera esa capacidad para cambiar una situación desastrosa, y gracias a que las lluvias están siendo nulas, de lo contrario estaríamos asistiendo a un espectáculo esperpéntico, alcantarillas colapsadas, eso sí, de color lila y amarillo, menos mal que no hay flores rojas también, sería lo más cerca que estaríamos de la III República.
Tengo vecinos cabreados al ver como sus piscinas se convierten en charcas sucias, como sus depuradoras colapsan, y amigos empresarios que pierden clientes porque nadie quiere sentarse bajo la lluvia amarilla.
No he visto a ningún concejal pedir disculpas, ni salir con la escoba a barrer, pero sí he visto a muchos de ellos y ellas darse golpes de pecho detrás de nuestra Patrona.
Un amigo me dice que esto se solucionará el día que miles de contribuyentes llenen capazos de estas flores y las echemos a la Glorieta ¿se lo imaginan?
No es una mala idea.
De momento, antes de que lleguen al poder los de la ‘Prioridad Nacional’, sería bueno que empezáramos por la ‘Prioridad Municipal’ replanteando moreras y naranjos.
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