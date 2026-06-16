Donde no llega la Policía

El fallecido roquero Jorge Martínez, cantante de Ilegales, fue por la calle, durante la primera parte de su carrera, llevando al hombro un ‘stick’ de hockey hierba. Estaba amenazado por gentuza y el implemento servía de disuasión. Las discusiones se acaloraban mucho menos, como ante el mazo Shillelagh irlandés hecho de durísimo espino negro tradicional en los campos y lugares apartados de la verde Eire (pronúnciese, en gaélico, IRA).

Lo recuerdo bien: en la Transición, cuando las amnistías masivas a delincuentes comunes concedidas por el Gobierno se vertieron sobre España, éste fue un país de ‘sticks’. Aunque la mayoría fuesen de hockey patines, deporte que conoció un ‘boom’ sin precedentes (fue la evolución de los estoques ocultos en bastones que, en siglos anteriores, portaban pacíficos abuelos).

Los llevábamos los niños cuando teníamos que cruzar barrios jinchos para ir al cole. La seguridad, la percibida y la real, conocía una degradación evidente, sin llegar al festival de ahora, claro, y el espacio donde era incapaz de llegar la fuerza pública debía ser llenado, como siempre ocurre a través de la Historia, por los ciudadanos, individuales u organizados. Hoy muchas de mis saludadas llevan en el bolso un spray de pimienta en su antaño adormilada provincia. Parece una prudencia mínima. Si la seguridad sigue yendo como va, recemos por no llegar a lo de los tiempos previos a la Guerra, cuando hasta los seminaristas portaban bajo el ropón, por si sí o por si no, un ‘hierro’ del mercado negro.