Opinión | LA FELIZ GOBERNACIÓN
Gracias por todo, Educania
Este artículo llega tarde, pero de haber sido escrito a buena hora tampoco habría servido para mucho. La librería Educania, situada en el centro de la capital murciana, cierra sus puertas. Y es un dolor. Porque era un establecimiento especializado en literatura y juegos educativos infantiles, una particularidad que lo hacía diferente a todos los del ramo, por lo que cabía esperar que su oferta singular le hubiera permitido afianzarse en un mercado que sabemos frágil.
Educania estaba dirigida con especial cariño por Ana Sánchez, hija del que fuera el gran distribuidor de libros en esta Región, Miguel Sánchez. Primero en el local de la calle Sociedad que ocupó La Técnica, y después en los aledaños del Romea. Su escaparate la identificaba como una oferta especial en una calle en que se prodigan las tiendas de moda. El cierre de la librería obedece, según su propietaria, a la insostenibilidad de un modelo que compite desventajosamente con el comercio digital y las grandes superficies. Algo que no afecta solo a su sector, pero de lo que los consumidores tomamos conciencia cuando vemos desaparecer estas pequeñas islas que dan personalidad a nuestras ciudades.
Tenemos que consumir en el pequeño comercio, nos decimos, pero a la hora de la verdad no lo hacemos, o lo hacemos poco. El resultado son estas menudas noticias que alertan sobre un mundo en transformación en que el esfuerzo, el mimo y la vocación por el producto educativo no puede resistir frente a los muestrarios estandarizados. Porque Educania, con haber sido un comercio, era algo más: Ana, que en algún momento fue colaboradora de La Opinión para la reseña de libros infantiles y juveniles, se aplicaba a un surtido de calidad, con enfoques a una educación actualizada en que las niñas no eran protagonistas pasivas o estereotipadas de los relatos y se atendía a valores como el cuidado del medio ambiente o al espíritu de convivencia que excluye a la xenofobia. En resumidas cuentas, a todo lo que ayuda desde fuera a que los colegios no sean expresión de tendencias regresivas. Por todo esto, la pena es que ha cerrado algo más que una librería. Se ha apagado un punto de luz viva.
- La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
- Investigan la muerte de un joven de 20 años que se ahogó en el río en Murcia: su cadáver estuvo 9 meses en la morgue sin identificar
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Rebeca y los lobos
- Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
- El incendio de una chatarrería en Murcia genera una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos
- Muere un hombre de 77 años cuando se bañaba en una playa de Mazarrón