Gracias por todo, Educania

Este artículo llega tarde, pero de haber sido escrito a buena hora tampoco habría servido para mucho. La librería Educania, situada en el centro de la capital murciana, cierra sus puertas. Y es un dolor. Porque era un establecimiento especializado en literatura y juegos educativos infantiles, una particularidad que lo hacía diferente a todos los del ramo, por lo que cabía esperar que su oferta singular le hubiera permitido afianzarse en un mercado que sabemos frágil.

Educania estaba dirigida con especial cariño por Ana Sánchez, hija del que fuera el gran distribuidor de libros en esta Región, Miguel Sánchez. Primero en el local de la calle Sociedad que ocupó La Técnica, y después en los aledaños del Romea. Su escaparate la identificaba como una oferta especial en una calle en que se prodigan las tiendas de moda. El cierre de la librería obedece, según su propietaria, a la insostenibilidad de un modelo que compite desventajosamente con el comercio digital y las grandes superficies. Algo que no afecta solo a su sector, pero de lo que los consumidores tomamos conciencia cuando vemos desaparecer estas pequeñas islas que dan personalidad a nuestras ciudades.

Tenemos que consumir en el pequeño comercio, nos decimos, pero a la hora de la verdad no lo hacemos, o lo hacemos poco. El resultado son estas menudas noticias que alertan sobre un mundo en transformación en que el esfuerzo, el mimo y la vocación por el producto educativo no puede resistir frente a los muestrarios estandarizados. Porque Educania, con haber sido un comercio, era algo más: Ana, que en algún momento fue colaboradora de La Opinión para la reseña de libros infantiles y juveniles, se aplicaba a un surtido de calidad, con enfoques a una educación actualizada en que las niñas no eran protagonistas pasivas o estereotipadas de los relatos y se atendía a valores como el cuidado del medio ambiente o al espíritu de convivencia que excluye a la xenofobia. En resumidas cuentas, a todo lo que ayuda desde fuera a que los colegios no sean expresión de tendencias regresivas. Por todo esto, la pena es que ha cerrado algo más que una librería. Se ha apagado un punto de luz viva.