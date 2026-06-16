Por qué los fuertes pierden las guerras

En las dos guerras mundiales del pasado siglo, los ejércitos vencedores fueron los más capaces de movilizar soldados, recursos naturales y capacidad productiva. En ambas, lo que inclinó la balanza en favor de los enemigos de Alemania y sus aliados, fue la entrada en la guerra en el lado occidental (más la Unión Soviética comunista por la falta de visión estratégica de Hitler) de la gran potencia emergente del siglo XX: los Estados Unidos de América. A partir de ese momento la pregunta para Alemania, Italia y Japón era cuándo iban a perder la guerra, no si la perderían. Hay que puntualizar que ambas guerras, especialmente la Segunda, se libraron hasta la muerte, sin apenas consideración ética ni restricciones humanitarias en ninguno de los bandos. Ahí están los bombardeos de ciudades, las masacres nucleares o las cámaras de gas.

Lo sorprendente es que las sucesivas guerras que han asolado el planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial han visto cómo los países con más soldados, con más recursos naturales y con más capacidad productiva no han sido necesariamente los vencedores. Me refiero, por supuesto, a las guerras libradas por Estados Unidos y Rusia, cuyo resultado final fueron y son (véase el fiasco de Irán) un completo fracaso.

Frente a países insignificantes como Vietnam o Afganistán, los norteamericanos tuvieron que plegarse del todo a las exigencias del supuestamente débil. En cuanto a los rusos, no les ha ido mejor. Tuvieron que abandonar Afganistán con el rabo entre las piernas y ahora no saben cómo salir del avispero ucraniano, un presagio de que les espera cualquier cosa menos la victoria anunciada múltiples veces por Vladimir Putin.

Los débiles siempre encuentran últimamente la simpatía de otras naciones y saben cómo hacer daño a las grandes potencias donde más les duele. Se aprovechan de sus enemigos, grandes países con grandes ambiciones de influencia no utilizan toda su potencia de fuego y destrucción, empezando por las armas nucleares. El caso de Israel en Gaza y Líbano demuestra que el fuerte aún puede comerse al débil siempre que no respete ninguna norma y actúe con desoladora crueldad.