En nuestra historia murciana hay de todo: hasta brujas legendarias, como la tal Mari Chaves (o Mari Chave según la documentación). El añorado profesor Juan García Abellán nos la presentó en La otra Murcia del siglo XVIII. Al parecer la hechicera fue una portuguesa, pasto de las llamas de Santo Oficio por ser acusada de judaizante, que era como decir hereje. La lumbre también se alimentó de su amigo de prácticas y creencias prohibidas, el brujo Rafael Melo, si bien de este se arrojó su cadáver a la hoguera, pues había fallecido cuando se ejecutó la sentencia en 1724. Ambos, como indican sus apellidos, eran oriundos de Portugal. Su muerte quemada, todo un espectáculo popular fue, recibida con júbilo y realizada con efecto didáctico moralizante. Cuando las barbas de tus vecinos veas quemar…; se tomaba nota.

Otras sospechosas de brujería tuvieron más suerte y quedaron en libertad, si bien vigiladas por sus conjuros, hechizos y curandería sin alcanzar la malignidad achacada a las brujas que trataban con el demonio y el inframundo. Absueltas fueron algunas, como María López, que curaba la impotencia con métodos atrabiliarios, rituales y brebajes ‘previagra’, aunque en realidad lo expeditivo fue que la curandera mostró a la esposa cómo hacerle al marido el amor sobre una almohada e invirtiendo la postura tradicional.

Antes de la celebración del auto de fe, así se llamaba al infernal espectáculo, anticipo del escatológico fuego del infierno, las cárceles de la Inquisición (establecida en Murcia en 1488, en el actual Colegio de Arquitectos) eran morada previa.

La bruja Mari Chaves (o María Gómez Chaves) sufrió la espera condenatoria en una de sus dependencias. Hay una enigmática puerta de madera decorada con imágenes fantásticas propias del bestiario medieval y del Bosco, precedente del surrealismo, consideradas entonces propias de brujería, y pertenecientes supuestamente a la casa que la bruja tenía en Santa Catalina. Actualmente, esta puerta embrujada del siglo XVI, que rememora la de la entrada al infierno por sus tallas con misteriosa y esotérica iconografía de influencias varias, como catalogó mi amiga María Ángeles Gutiérrez (DEP), se encuentra en el MUBAM (Museo de Bellas Artes de Murcia).

Aunque no creamos en las brujas haberlas háylas, adaptadas a los tiempos, operadas de la nariz, quitadas las verrugas, maqueadas y bien vestidas de firma, que disfrazan sus orígenes oscuros de putiferio y mala praxis y abandonan la escoba para montar en avión y viajar por el mundo solas o en compañía de otros. Los aquelarres ahora son corrupción, tráfico de influencias, obstrucción al sistema judicial. Los tribunales no son el Santo Oficio. Algunos justifican: si no purgan en la tierra que otro Pedro decida en el cielo.