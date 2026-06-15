Servicio de ayuda psicosocial a jóvenes, otra promesa incumplida de López Miras

Era un buen programa. El Servicio de Ayuda Psicosocial a Jóvenes prestado a través de los ayuntamientos respondía a una necesidad real, era ampliamente demandado y nada complicado de poner en funcionamiento. Y, sin embargo, la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, que lo financió durante un año mediante subvenciones directas a los ayuntamientos, nunca tuvo intención de darle continuidad, más allá del periodo inicialmente financiado: doce meses.

Todo surge en el contexto de la investidura de López Miras en septiembre de 2023. En su discurso en la Asamblea Regional anunció un pacto intergeneracional por la juventud y aseguró que en el plazo de cien días presentaría un programa de medidas destinadas a los jóvenes de la Región de Murcia. Literalmente dijo: «Si queremos abrir las puertas al futuro de la Región de Murcia, debemos contar con quienes van a protagonizarlo, con una generación que tiene todo el derecho a exigir de la Administración que facilite su desarrollo personal y profesional».

Meses después, en enero de 2024, se presentó el Plan OporTÚnidades 2024-2027, un refrito de medidas ya existentes de planes anteriores -como el Plan de Juventud, el Plan Impulsamos la Juventud o la Mejor Tierra para ser Joven-, financiadas en su inmensa mayoría por el Gobierno central y que merecerían un análisis aparte.

No obstante, entre esas medidas estaba el Servicio de Apoyo Psicosocial a Jóvenes, dirigido a desarrollar disposiciones en materia de salud mental, establecidas en la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia. Un servicio que la propia Dirección General de Juventud justificó en el resultado de una encuesta que puso de relieve que el 35,5% de los jóvenes de nuestra región manifestaban haber tenido problemas emocionales o de salud mental y que una parte significativa de ellos tenía dificultades económicas para costear ayuda profesional.

De hecho, según declaraciones de la consejera en la Asamblea Regional, casi dos mil jóvenes han acudido a las consultas de este servicio, cumpliéndose así algunos de sus principales objetivos: acercar la atención psicológica al ámbito municipal, reducir las barreras de acceso, desarrollar actuaciones de prevención y contribuir a descongestionar otros servicios asistenciales a través de una atención temprana de problemas leves o moderados antes de evolucionar a situaciones más graves.

Pues bien, en septiembre de 2024, el Gobierno regional aprobó el decreto 162/2024 que establecía las normas reguladoras de subvenciones directas a los ayuntamientos adheridos al programa, dirigidas a sufragar los gastos de personal para la prestación del servicio. Un total de 1,2 millones de euros consignados en los presupuestos de 2024 de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, para que una treintena de ayuntamientos pusieran en marcha un programa que nacía con la limitación temporal de un año de duración.

Las subvenciones se hicieron efectivas en diciembre y los servicios de Ayuda Psicosocial comenzaron a funcionar en los respectivos ayuntamientos en los meses siguientes. A día de hoy, todos están cerrados.

Los contratos han finalizado una vez transcurrido el periodo de vigencia previsto sin que la Consejería haya contemplado la disponibilidad presupuestaria en 2025 ni la haya habilitado tampoco durante 2026. La excusa de la prórroga presupuestaria no es admisible. Hace apenas unas semanas la Asamblea Regional convalidó un decreto-ley destinado a habilitar subvenciones directas para entidades del Tercer Sector con el fin de mantener su actividad en los ámbitos de la discapacidad, la igualdad o la lucha contra la violencia de género, precisamente para evitar la interrupción de programas considerados de interés social.

Todo ello demuestra con bastante claridad que el Gobierno regional nunca tuvo intención de dar continuidad a este servicio, que ha resultado ser útil y necesario ante una demanda creciente. Y, si la tuvo en algún momento, desde luego no la ha materializado. Pero la presión social y política hará que el Servicio de Ayuda Psicosocial, cuya interrupción ha dejado tratamientos sin concluir, vuelva a estar disponible, Fernando.