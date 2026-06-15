Mientras P.S. se protege de los tribunales, López Miras gobierna para las personas

La verdad es que la comparación no se sostiene. Hoy más que nunca, los ciudadanos de la Región de Murcia advierten con claridad que hay dos formas completamente distintas de gobernar. Dos modelos contrarios, dos concepciones muy diferentes sobre el servicio público y, sobre todo, dos maneras diametralmente opuestas de entender la decencia en la acción política.

Hay un modelo, el del presidente Fernando López Miras, que se basa en la cercanía al ciudadano, garantizar la estabilidad, transmitir seguridad y confianza y pisar la calle para resolver los problemas reales de la gente. Con un objetivo fundamental: gobernar para todos, gobernar para las personas, que son el centro de las políticas del Partido Popular.

Hoy en la Región de Murcia trabaja más gente que nunca, estamos liderando el crecimiento económico, crecemos en exportaciones, somos ejemplo de dinamismo económico, atraemos inversiones clave para nuestro desarrollo, lideramos el sector primario, generamos riqueza. Son los resultados que puede ofrecer un Gobierno regional que facilita el marco apropiado para que se cree más empleo y de mayor calidad, y que defiende el interés general. Un Gobierno centrado en gestionar de la mejor manera posible los recursos públicos, a pesar de que quien tiene que financiarlos, el Gobierno de Pedro Sánchez, nos sigue castigando mientras concede privilegios a otros territorios.

Porque, por desgracia, al otro lado tenemos la otra forma de gobernar, que es más bien malgobernar: la de P.S. Un auténtico desgobierno el suyo: colapsado, paralizado y arrastrado por el fango de la sospecha y toda la corrupción que rodea al propio P.S. Porque no hay más que mirar alrededor del actual inquilino de la Moncloa para ver al que fuera el ministro más importante de su Gobierno, el encargado de manejar el más alto presupuesto, al responsable de organizar su partido… durmiendo en la cárcel a la espera de sentencia. También a quien lo sucedió en las tareas de organización del partido, en libertad condicional; acusado, además de lucrarse y organizar mordidas, de coordinar una trama, financiada supuestamente desde Ferraz, para asaltar al mismísimo Estado de Derecho e intentar desacreditar a jueces, fiscales, policías y a nuestra Guardia Civil que cometían el delito de investigar y destapar todo el tsunami de corrupción del sanchismo… incluidos los casos que implican a su propia familia.

Porque si seguimos mirando alrededor de P.S., veremos también a su hermano, esperando sentencia por tráfico de influencias y prevaricación, y a su mujer, procesada por servirse de la Moncloa para obtener beneficios económicos. Ni tan siquiera se libra quien ha sido presentado como referente moral del PSOE sanchista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, bajo la sombra de graves delitos y sospechas de comisiones millonarias, va a pasar a la historia como el primer presidente del Gobierno imputado por corrupción. Quizá a algunos les apetezca ahora menos hacer el gesto de la ceja tras la obscena exhibición de collares, brillantes, pendientes, oro y relojes de lujo de su líder ejemplar tras la apertura, no sin resistencia, de su caja fuerte.

La Fiscalía General del Estado, Adif, el CIS, RTVE, Indra, Correos, Puertos… No queda un solo ministerio, ni una sola empresa pública o institución del Estado que se libre de las sucias manos del sanchismo. Y lo peor de todo esto es que nadie asume la más mínima responsabilidad política, nadie dimite. En cualquier país del mundo con una mediana tradición democrática, con una décima parte de lo sucedido aquí habría caído el Gobierno diez veces.

España no merece un Gobierno que consuma toda su energía en protegerse a sí mismo de los tribunales. Urge un Gobierno decente para nuestra Nación. Porque los españoles, por suerte, somos mucho mejores que la banda que nos malgobierna y rapiña.

Frente al ruido, la degradación institucional y la parálisis de la Moncloa, reconforta saber que en la Región de Murcia hay un Gobierno, el del presidente Fernando López Miras, que une, que acuerda, que gestiona, que ofrece estabilidad y que defiende la dignidad de las instituciones.