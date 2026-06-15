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Opinión | En el rincón

Ángel Martínez

Ángel Martínez

Expresidente de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Murcia y del Consejo Regional de Cámaras

El ferrocarril en la Región de Murcia

Mapas del libro de Fomento del Corredor del Mediterráneo, marzo de 2011.

Mapas del libro de Fomento del Corredor del Mediterráneo, marzo de 2011. / L. O.

La situación a este mes de junio es que seguimos sin tren con Albacete, sin AVE a Cartagena ni a Lorca. Hemos conocido que los alcaldes de Elche y Alicante han alcanzado acuerdos con ADIF en el que los referidos a la continuidad del corredor pueden condicionar el futuro de la Región:

a.- Desaparece el ferrocarril desde Torrellano a Alicante, que pasa por la costa actualmente; para eso se opusieron totalmente a que de forma provisional se electrificara y se cambiara el ancho ibérico a internacional. Este trazado es el tradicional que da servicio a las cercanías de Murcia-Alicante pasando por Elche y se prevé una variante desde Elche-Carrús a Torrellano y desde allí al aeropuerto para después hacer un nuevo trazado que entrara en Alicante y en el puerto sin pasar por la costa. El proyecto para su realización está ya adjudicado.

b.- También acordaban hacer una variante desde Elche-AVE a Elche-Carrús para pasar por ahí las cercanías de Murcia y poder enlazar al aeropuerto. Este proyecto también está en marcha.

c.- Todo llevará a que el actual tramo de vía desde S. Isidro a Elche-Carrús quedará en vía única para mercancías exclusivamente, así como todo el túnel de Elche que quedará en vía única por no poderse ampliar. Este corredor llegará a San Isidro en donde desaparece al integrarse en el actual corredor del AVE.

En consecuencia, a partir de San Isidro todos los trenes de pasajeros AVE y Cercanías, así como las mercancías, van a continuar por el túnel de Orihuela, el paso elevado del trasvase, para conectar con Cartagena (no sabemos si la línea actual se quedará para mercancías o todo se llevará por el AVE) y que pasajeros y mercancías pasen por la estación soterrada del Carmen.

El BOE-B-2025-27742 anunció el ADIF-AV, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el «Proyecto de Cambio de Ancho del Tramo San Isidro-Murcia y de la Remodelación de la Variante del Reguerón del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia».

Ello supone que el doble corredor ferroviario del Mediterráneo, uno para los pasajeros AVE y el de las mercancías, acaba en Monforte, aunque pretenden que comparta Cercanías y por el túnel de Elche llegue a San Isidro, donde se integra en el corredor del AVE (Cercanías, AVE y mercancías), y pasando por la estación soterrada del Carmen.

Es urgente y prioritario el desdoblamiento y electrificación del corredor ferroviario directo con Albacete y que se cumpla el PITVI, como reclama CONSUMUR apoyada por todas las organizaciones sociales.

Ante esta situación es necesario que los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, el Gobierno regional y los partidos políticos se impliquen y demanden la realización del corredor ferroviario con Albacete y la continuidad del corredor ferroviario del Mediterráneo que sigue parado en Monforte, conforme al Acuerdo del 6 de marzo de 2020 y los anexos I y II del PITVI 2012-2024, porque seguir en esta situación es dejar de construir el futuro, y conseguir del Gobierno, como Alicante, que adjudique los proyectos para su inmediata realización:

1.- Recuperación de la circulación de los trenes de pasajeros con Albacete como demanda CONSUMUR.

2.- Realización del proyecto desdoblando y electrificando en ancho europeo el corredor ferroviario Murcia-Cieza-Hellín-estación de Albacete, para pasajeros a 250 km/h, y un tercer hilo para las mercancías. A partir de Pozo Cañada se separan y la línea de pasajeros continúa en paralelo a la A-30 hasta la estación de Albacete y las mercancías por la línea actual a la estación de Chinchilla.

3.- La realización con doble línea en el túnel de Altaona en el corredor AVE a Cartagena y acelerar las obras es de total prioridad.

4.- Que la actual línea con Cartagena continúe para las mercancías para poder impulsar todo el potencial industrial y energético de esta gran área socioeconómica y su conexión con la ZAL de los Camachos y los puertos de Escombreras y el Gorguel.

5.- Circunvalación para los trenes de mercancías en la ciudad de Murcia: Que las mercancías no pasen por la estación soterrada del Carmen, y para ello se continúe el corredor desde Monforte en paralelo a la A-7 o bien que en San Isidro continúe en paralelo a la A-7 y al llegar a la altura de Santomera conecte en paralelo a la RM-1 con el corredor hacia Cartagena, y siga en paralelo al arco norte hacia Alcantarilla, conectando a su paso con el corredor ferroviario con Albacete.

6.- La realización del histórico corredor Lorca-Baza-Granada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó en Alicante el 8 de junio de 2026 la realización del Parque Central y de la ‘variante ferroviaria de Torrellano’, cuyo contrato de redacción acaba de adjudicarse, asegurando también la conexión ferroviaria con el aeropuerto y el futuro desmantelamiento de las vías en el barrio de San Gabriel.

Solo desde la unión conseguiremos que acabe este permanente olvido. Ante esta situación, muchos nos preguntamos a qué se espera para ir juntos y conseguirlo.

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