El ferrocarril en la Región de Murcia

La situación a este mes de junio es que seguimos sin tren con Albacete, sin AVE a Cartagena ni a Lorca. Hemos conocido que los alcaldes de Elche y Alicante han alcanzado acuerdos con ADIF en el que los referidos a la continuidad del corredor pueden condicionar el futuro de la Región:

a.- Desaparece el ferrocarril desde Torrellano a Alicante, que pasa por la costa actualmente; para eso se opusieron totalmente a que de forma provisional se electrificara y se cambiara el ancho ibérico a internacional. Este trazado es el tradicional que da servicio a las cercanías de Murcia-Alicante pasando por Elche y se prevé una variante desde Elche-Carrús a Torrellano y desde allí al aeropuerto para después hacer un nuevo trazado que entrara en Alicante y en el puerto sin pasar por la costa. El proyecto para su realización está ya adjudicado.

b.- También acordaban hacer una variante desde Elche-AVE a Elche-Carrús para pasar por ahí las cercanías de Murcia y poder enlazar al aeropuerto. Este proyecto también está en marcha.

c.- Todo llevará a que el actual tramo de vía desde S. Isidro a Elche-Carrús quedará en vía única para mercancías exclusivamente, así como todo el túnel de Elche que quedará en vía única por no poderse ampliar. Este corredor llegará a San Isidro en donde desaparece al integrarse en el actual corredor del AVE.

En consecuencia, a partir de San Isidro todos los trenes de pasajeros AVE y Cercanías, así como las mercancías, van a continuar por el túnel de Orihuela, el paso elevado del trasvase, para conectar con Cartagena (no sabemos si la línea actual se quedará para mercancías o todo se llevará por el AVE) y que pasajeros y mercancías pasen por la estación soterrada del Carmen.

El BOE-B-2025-27742 anunció el ADIF-AV, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el «Proyecto de Cambio de Ancho del Tramo San Isidro-Murcia y de la Remodelación de la Variante del Reguerón del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia».

Ello supone que el doble corredor ferroviario del Mediterráneo, uno para los pasajeros AVE y el de las mercancías, acaba en Monforte, aunque pretenden que comparta Cercanías y por el túnel de Elche llegue a San Isidro, donde se integra en el corredor del AVE (Cercanías, AVE y mercancías), y pasando por la estación soterrada del Carmen.

Es urgente y prioritario el desdoblamiento y electrificación del corredor ferroviario directo con Albacete y que se cumpla el PITVI, como reclama CONSUMUR apoyada por todas las organizaciones sociales.

Ante esta situación es necesario que los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, el Gobierno regional y los partidos políticos se impliquen y demanden la realización del corredor ferroviario con Albacete y la continuidad del corredor ferroviario del Mediterráneo que sigue parado en Monforte, conforme al Acuerdo del 6 de marzo de 2020 y los anexos I y II del PITVI 2012-2024, porque seguir en esta situación es dejar de construir el futuro, y conseguir del Gobierno, como Alicante, que adjudique los proyectos para su inmediata realización:

1.- Recuperación de la circulación de los trenes de pasajeros con Albacete como demanda CONSUMUR.

2.- Realización del proyecto desdoblando y electrificando en ancho europeo el corredor ferroviario Murcia-Cieza-Hellín-estación de Albacete, para pasajeros a 250 km/h, y un tercer hilo para las mercancías. A partir de Pozo Cañada se separan y la línea de pasajeros continúa en paralelo a la A-30 hasta la estación de Albacete y las mercancías por la línea actual a la estación de Chinchilla.

3.- La realización con doble línea en el túnel de Altaona en el corredor AVE a Cartagena y acelerar las obras es de total prioridad.

4.- Que la actual línea con Cartagena continúe para las mercancías para poder impulsar todo el potencial industrial y energético de esta gran área socioeconómica y su conexión con la ZAL de los Camachos y los puertos de Escombreras y el Gorguel.

5.- Circunvalación para los trenes de mercancías en la ciudad de Murcia: Que las mercancías no pasen por la estación soterrada del Carmen, y para ello se continúe el corredor desde Monforte en paralelo a la A-7 o bien que en San Isidro continúe en paralelo a la A-7 y al llegar a la altura de Santomera conecte en paralelo a la RM-1 con el corredor hacia Cartagena, y siga en paralelo al arco norte hacia Alcantarilla, conectando a su paso con el corredor ferroviario con Albacete.

6.- La realización del histórico corredor Lorca-Baza-Granada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó en Alicante el 8 de junio de 2026 la realización del Parque Central y de la ‘variante ferroviaria de Torrellano’, cuyo contrato de redacción acaba de adjudicarse, asegurando también la conexión ferroviaria con el aeropuerto y el futuro desmantelamiento de las vías en el barrio de San Gabriel.

Solo desde la unión conseguiremos que acabe este permanente olvido. Ante esta situación, muchos nos preguntamos a qué se espera para ir juntos y conseguirlo.