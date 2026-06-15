Cuando aprietan las circunstancias es bueno serenarse porque las prisas suelen aconsejar mal.

El novelista Pérez Galdós, insigne cronista de la España de su tiempo, atribuye al nefasto rey Fernando VII unas palabras que hicieron fortuna: "Vísteme despacio que tengo prisa", dirigida a su ayuda de cámara. Pero la frase bebe en una fuente de la Antigüedad. Concretamente del emperador romano Augusto con su 'festina lente' (apresúrate despacio). Dos palabras para resumir toda una filosofía de vida ante las urgencias.

Y así, con prisas, deben estar los dirigentes futboleros de los mejores clubes del mundo ante el Mundial que ahora nos divierte. Unos por enmendar y otros por refrendar los resultados de la pasada campaña, pendientes de las figuras que emerjan en el tórrido verano que nos aguarda. Porque a los consagrados hay poco que ofrecerles. Si acaso, alguna renovación al alza para que no busquen fuera lo que desean dentro. Vinicius y Florentino anidan en este grupo.

Pero Pérez tiene, además, otras urgencias. Consolidar la zaga blanca y reforzar el medio campo para otorgar a los merengues una identidad moderna de juego y olvidar aquello de no saber a qué juega su equipo. Ardua tarea.

Y en la madrugada del sábado al domingo tuvo ocasión de valorar dos circunstancias. Una real: la inmensa importancia de Vinicius con Brasil, y otra en ciernes: el poderío de un medio centro marroquí de dieciocho años del Lille francés, melena al viento y el seis y su equipo a la espalda. Ahí hay madera de gran jugador. Por momentos, debido a su movilidad y despliegue, recordaba al mejor Camavinga cuando llegó al Madrid, pero enseguida se olvidaba ante el repertorio del adolescente marroquí. Conducción multilateral cosiendo al equipo, anticipación, juego a uno o dos toques para dar velocidad y aclarar situaciones, escasas pérdidas de balón y un sentido futbolístico que mejoraba las jugadas en las que intervenía.

Arre, que es tarde, Florentino. No sea que ocurra como en 2003, cuando priorizó a Beckham sobre el apalabrado Ronaldinho, y en 2004, cuando fichó a Owen y dejó ir a su canterano Eto’o del Mallorca también al Barça. Esos y otros errores le hicieron dimitir en 2006, aunque ganara empresarialmente el mercado inglés. Después vendrían turcos, de Turquía o Alemania, franceses y algunos sudamericanos, como señalamos en ese tiempo. ¿O son solo sospechas?

El Barça empezó sus deberes con premura. El inglés Gordon puede confirmar en el Mundial su espléndida realidad a futuro. Buena jugada de Deco y Laporta para suplir la marcha de Lewandowski.

No obstante, el también reelegido presidente culé no debe quitar ojo a los tribunales, no sea que haya pronto condena en España por lo de Negreira y la UEFA de su nuevo amigo Ceferín no tenga más remedio que cumplir sus estatutos y sancionarle gravemente.

Esa es su batalla más importante, una vez consolidado el proyecto deportivo con Flick y la pléyade de canteranos de la Masía que han vuelto a otorgar visos de gran credibilidad al futuro blaugrana.

Mientras, por el Metropolitano andan ahora deshojando la margarita de Julián Álvarez, quien evidencia con su silencio los deseos de marcharse de la disciplina rojiblanca. Y es raro, porque la apuesta colchonera por él de su compatriota Simeone y de GilMarín merecía más claridad en el apodado “araña”.

Preocupación atlética, ya que una fuga del argentino el año de la salida de Griezmann y parece que la de Sorloth también, sería imperdonable para aquéllos y Mateu Alemany, con sus nuevos dueños de Apollo encima. Deberían entender esa urgencia como importante, más allá de otear el Mundial en busca de alternativas.

Y aquí aparece de nuevo la mano artera de Florentino Pérez. Empeñado en su juego estratégico particular frente a sus máximos rivales nacionales, ha estado hábil en dos movimientos tácticos de relieve.

Primero, tirando de fogueo hacia Álvarez, con el señuelo de los tan llamativos como falsos ciento cincuenta millones por él —contaba con el deseo del Barça y sabía de antemano la respuesta negativa de los colchoneros, aparte de no desear en absoluto tal fichaje—. Y segundo, trincando a Bernardo Silva, objeto de deseo de atléticos y culés, Mourinho mediante.

Aquí ha estado fino Pérez. Encarece y enmierda lo del argentino y se hace con un valor contrastado porque la situación del Madrid es perentoria. Y, además, sin prisas, vistiendo despacio el muñeco.

—¡Como “tié que ser”! — que diría el Juncal de Armiñán, en boca del añorado PacoRabal.