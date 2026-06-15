El búnker de los mediocres

La política española ha alcanzado un punto de desconexión flagrante entre los complejos desafíos técnicos, jurídicos y económicos del siglo XXI y la capacitación real de quienes deben resolverlos, constatándose a diario una asimetría que el sentido común ya no sostiene: para acceder a cualquier puesto de carrera en la Administración Pública se exige superar un riguroso proceso donde se evalúan de forma estricta la formación académica, la experiencia, los méritos y la capacidad; en cambio, la clase política en general —englobando tanto a los cargos electos como a los de libre designación— queda exenta de cualquier requisito de idoneidad, asumiendo la gestión de presupuestos milmillonarios y la redacción de leyes sin necesidad de acreditar una mínima aptitud.

Una nueva política es no solo necesaria, sino urgente en España. Necesitamos representantes y gestores preparados y capacitados que busquen soluciones eficientes en lugar de crear problemas para perpetuarse en sus cargos, o de crear más cargos para incrementar su abanico de oportunidades. Las instituciones no pueden seguir siendo un refugio de la incompetencia, del «enchufismo» o de la mediocridad. Para elevar el nivel de la gestión y de la calidad legislativa, resulta indispensable introducir criterios de mérito y capacidad en el acceso a la vida política, porque gobernar o legislar son unas altísimas responsabilidades que afectan directamente a la vida de todos los ciudadanos.

Con el objetivo de abrir públicamente el debate sobre esta imprescindible regeneración institucional, presenté recientemente una moción ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia. La iniciativa planteaba condicionar el derecho a formar parte de las listas electorales y el acceso a los puestos públicos de libre designación al cumplimiento de dos requisitos de pura lógica: formación superior y experiencia profesional fuera de la política.

El primero de ellos exigiría tener una titulación universitaria oficial debidamente homologada en España, exceptuando únicamente a aquellos cargos que ejerzan en municipios de menos de 50.000 habitantes debido a su menor complejidad organizativa y presupuestaria. El segundo de ellos exigiría acreditar un período mínimo de cinco años de cotización efectiva —en el Sistema de la Seguridad Social, el Régimen de Clases Pasivas o mutualidades alternativas—, excluyendo expresamente del cómputo los períodos cotizados dentro de partidos políticos y sindicatos.

Sin embargo, la reacción de la maquinaria parlamentaria ante esta propuesta fue tan previsible como vergonzosa. Se asustaron tanto al ver amenazados sus privilegios que la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia decidió no admitir a trámite la moción, vetando por completo la posibilidad de debatirla en el Pleno. Este rechazo burocrático evidencia el profundo temor de los partidos tradicionales a medirse bajo los estándares exigidos al resto de los mortales. Prefieren cerrar las puertas al debate parlamentario antes que justificar abiertamente ante la ciudadanía por qué un responsable político puede carecer de estudios o de un solo día cotizado fuera de la política.

Quienes se esconden tras la burocracia para amordazar este debate legítimo solo demuestran que las poltronas pesan más que el servicio público. Pero no van a poder callar eternamente a todos los que defendemos que la excelencia debe ser el pilar fundamental de nuestras instituciones, porque los ciudadanos españoles ya no toleramos más privilegios infundados, ni más incompetencia blindada por el poder. Esta censura institucional retrata a una partitocracia temerosa de mirarse al espejo y retrata también el abismo insalvable que separa a los despachos oficiales de la realidad de la calle. Legislar, gobernar o gestionar a espaldas del mérito y castigar la propuesta de controlarse a sí mismos es el síntoma definitivo de un sistema profundamente contaminado que necesita oxígeno.

No podemos seguir permitiendo que los representantes públicos continúen encadenados a una deuda de sumisión permanente con sus siglas, donde la obediencia ciega y el aplauso al líder cotizan más al alza que el talento o la valía personal. La política española necesita profesionales que aporten su bagaje, no individuos «apesebrados» cuya única alternativa laboral y vital sea la supervivencia política para poder seguir viviendo del dinero de los contribuyentes. El veto a mi propuesta en la Asamblea de Murcia no hace más que confirmar el diagnóstico de que las estructuras actuales están diseñadas para proteger la mediocridad, demostrando que exigir competencia técnica y experiencia laboral real fuera de las siglas partidistas es el único camino viable hacia el futuro de nuestra democracia.