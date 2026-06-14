Rebeca y los lobos

A renglón seguido de convertirse en alcaldesa en funciones tras el fallecimiento de José Ballesta, Rebeca Pérez comentó a su ya jefe de gabinete, Miguel Ángel Pérez: «Estaré un año en el cargo, pero no tengo claro que me vaya a presentar a las elecciones en 2027». Al oyente de la confidencia le sobraron segundos para ir a contárselo al súperconcejal José Guillén, a quien preferentemente reporta: «No soy la mano derecha de Pepe; me considero su cuarto hijo», asegura el de gabinete. Tal vez por esto ha sido renombrado dos veces para el cargo en menos de quince días: la primera, inmediatamente después del fallecimiento de Ballesta, junto a todo el personal eventual del Ayuntamiento vinculado contractualmente al alcalde para asegurar su continuidad sin interrupción, y la segunda, en el decreto de la alcaldesa en que modificaba la estructura de su Gobierno mediante el reparto de las competencias que hasta entonces le correspondían a ella. En ese doble nombramiento se percibe la mano de Guillén, decidido a reforzar la figura del jefe de gabinete como miembro de núcleo duro que él presume de capitanear.

«Rebeca dice que no seguirá», le trasladó de inmediato Pérez a su mentor. En realidad, lo que la alcaldesa le había confesado es que tenía dudas de hacerlo. Y ahí se montó la mundial. Guillén era consciente de que Rebeca era la sucesora natural, no solo por su condición de vicealcaldesa, un título formal, pero que en Ballesta constituía una señal, sino porque éste, sin haberlo expresado nunca en público, lo había comunicado a su entorno familiar. A la propia Rebeca le había lanzado un guiño cuando le comunicó el resultado de una encuesta encargada por el PP sobre posibles candidatos para 2027, en la que Ballesta obtenía un 6,1 de aceptación y Rebeca un 5,9. «Así que ya sabes», le dijo.

En una conversación que mantuve con Guillén por aquellos días creí percibir en el fondo de algunas de sus expresiones un cierto resquemor que suele seguir a las decisiones ‘paternas’ que unos hijos consideran discriminatorias respecto a otros: «Si así lo ha decidido el jefe...». La impresión que transmitía implícitamente era la de que, habiendo sido el escudero de Ballesta, podría haber algo de injusticia en que no fuera su heredero. Pero inmediatamente se reponía para afirmar que «hay que convencerla para que siga», «hay que apoyarla», «tenemos que ayudarla», etc.

El fantasma de los camaristas

Lo curioso es que, de pronto, del entorno de Guillén empezaron a surgir alarmas sobre «el regreso de los camaristas» o «el oportunismo de los intrusos». Mala hierba que podría colarse en la Glorieta en 2027 si se olían que Rebeca dejaba el hueco libre. Los camaristas son, o eso creíamos por boca del propio Guillén y otros, una especie extinguida: los partidarios del exalcalde Miguel Ángel Cámara se pasaron en gran parte a Vox, donde fueron usados a modo de clínex, y con los ‘intrusos’, gente de fuera del actual estatus municipal (como Ballesta en su día), parecen aludir al consejero Luis Alberto Marín, supuesto postulante, sobre quien también se requirió opinión en la referida encuesta del PP. El delirio de la resurrección del fantasma del camarismo es tal que he llegado a escuchar que «en el fondo, Rebeca es camarista», atendiendo a que fue unos meses concejala en su corporación, y que su padre apoyó a Cámara en su calidad de pedáneo.

Y ahí, al parecer, Guillén fantaseó con una misión quijotesca: si Rebeca no sigue, aquí estoy yo para que no entren los malos. Pero ocurre que su perfil no resulta adecuado para tan alta misión, pues el malo es él, quien con orgullo ha exhibido el papel de poli malasombra como contrapunto al poli bueno Ballesta. Y los malos suelen ser eficaces como Números Dos, pero como cabezas de cartel espantan los votos. Un vez que Rebeca lo tranquilizó («a Miguel Ángel me limité a trasladarle mis dudas, pero yo haré lo que el partido decida» ), Guillén, tras atribuirse personalmente el cambio de actitud de la alcaldesa, debió resignarse con el papel que mejor sabe hacer: mandar desde el segundo plano. Es un actor de un solo registro, con tentaciones de protagonista y vocación de estrella mediática, pero en la práctica cómodo y disfrutón del poder en la sombra. Su problema es que el ciclo Ballesta/Guillén no parece reproducible con otra protagonista, pues es dudoso que Rebeca precise de polis malos.

Frustrado vicealcalde

Lo primero que hizo Guillén tras el entierro de Ballesta fue redactar un decreto mediante el que se nombraba vicealcalde. Tal vez no se habría atrevido a hacerlo si no hubiera hablado antes con Rebeca, pero lo cierto es que ésta dio largas para firmarlo, de modo que no se produjo la primicia informativa que ya estaba vendida. El pretexto de Rebeca pudo haber sido que los nombramientos para su Gobierno los haría cuando dejara de estar en funciones, que es lo lógico, pero Guillén tenía prisa, una prisa que le cundió cuando empleó el domingo posterior a la toma de posesión efectiva de la alcaldesa para redactar otro decreto con el reparto de competencias en el que a su nombre no seguía el título de vicealcalde sino el de primer teniente: «Para el caso, es lo mismo», se consoló, salvo que no había señal sucesoria, como ocurrió con Rebeca.

Pero tanta prisa tenía que envió a la prensa la noticia del decreto sin que la alcaldesa lo hubiera firmado y tras aleccionar a algunos periodistas (por ejemplo, a mí) sobre cómo debería orientarse esa información, es decir, remarcando el papel que él mismo y su ‘cuarto hijo’, Pérez, adquirían con el reparto: hombres fuertes. Cuando se publicó el comunicado, le envié un mensaje: «¿Pero ese decreto lo ha firmado ya la alcaldesa?», y por toda respuesta me remitió un selfie en que aparecía con ella en el fútbol, con una nota: «Está hecho cuando salgamos de aquí». Pero lo fimó al día siguiente, lunes, después de difundida la información. Estoy convencido de que Rebeca desconocía el destino del selfie.

Enigmática cita del papa

Lo cierto es que el lema «hay que ayudarla, hay que protegerla», que responde a un paternalismo no solicitado, ha dado como resultado que el primer problema para la flamante alcaldesa proceda precisamente del particular modelo de gestión de Guillén, ejemplificado en la llamada de urgencia a los trabajadores de las empresas públicas a través de los respectivos jefes de servicio, sin privarse de hacerlo ante testigos, para que asistieran a hacer bulto, cuando el evento ya estaba avanzado, a la celebración de una jornada de conferencias organizada por su concejlía. Así ocurrrió en Parques y Jardines y Limpieza Interior, pero también hemos constatado con testimonios confidenciales que en Alumbrado, lo que permite suponer que, en realidad, fueron convocadas todas las concesionarias, aunque solo ha quedado rastro de la primera. Uno de los mensajes a los jardineros los insta a que permanezcan en la sala hasta la entrega de premios que haría el concejal, dato que no aparecía en el programa, pues fue improvisado y, por tanto, solo conocía él y pocos más.

Un agravante principal es que a la denuncia sobre estos hechos por el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, Guillén respondió que ni un solo trabajador de los servicios públicos había abandonado sus tareas para asistir al congreso Smart City Talent, e implicó orgánicamente al PP en un comunicado en esos términos, cuyo argumentario se reveló falso a las pocas horas. Guillén intentó reconvertir la mentira con nuevos pretextos y forzó comunicados de la empresa y del comité de empresa de Parques y Jardines, con la consecuencia en éste, según el PSOE, de la dimisión de uno de sus miembros que no compartía la declaración de que los trabajadores habían acudido ‘voluntariamente’ al evento, como ya evidenciaban los audios publicados por La Opinión.

Dado que Ruiz Maciá había invocado la corresponsabilidad de la alcaldesa si no destituía a Guillén, Rebeca respondió por la tangente a la pregunta al respecto de un periodista de la emisora pública aludiendo a las reconvenciones del papa sobre la polarización política, sin detallar quién contribuye a ella, si el portavoz socialista en su deber de hacer oposición o el concejal mentiroso.

Metomentodo

Guillén no es vicealcalde, un título por lo demás sin competencias, pero actúa como si lo fuera en cuanto a su atributo de autoridad. A sus inabarcables responsabilidades (hace unos días pidió la excedencia de la Universidad para atender en plenitud sus funciones municipales) une sus interferencias en otras concejalías con el pretexto de que rozan asuntos tangenciales a los suyos, especialmente en lo que atañe al capítulo de Personal, aunque esa influencia se produce en aquellos departamentos al frente de los cuales están concejales de menor peso político. Y sus comportamientos, a este respecto, resultan con frecuencia despóticos y arrasadores.

El ejemplo reciente más lacerante ha sido la destitución de la jefe de servicio de Calidad Urbana, Ainhoa Martínez, por negarse a firmar un informe para el contrato de Red Eléctrica sobre el trazado de la línea subterránea de alta tensión que conecta la subestación de Espinardo con El Palmar-Murcia 1, para la que la entonces vicealcaldesa, Rebeca Pérez, creó una comisión de trabajo en mayo de 2025 a fin de organizar la autorización y las condiciones de las obras. Guillén irrumpió en este asunto, puenteando la decisión de su compañera y tratando de que la jefa de servicio firmara un informe ajeno a su autoría, que la funcionaria identifica de autor externo, tal vez mediante ayuda de ChatGPT (’informe apócrifo’, lo llama ella). Un informe que fue pasado a la firma de al menos otros cuatro funcionarios, que se negaron sucesivamente a validarlo, no obstante lo cual Guillén lo llevó, sin firma profesional alguna que acompañara a la suya, a la Junta de Gobierno del 20 de febrero de este año, en la que fue rechazado.

Desafío a ‘la autoridad’

La aprobación se produjo de la mano de la jefa de servicio por el camino recto de atención al diseño que había previsto la vicealcaldesa, pero tal entereza le valió su inmediata destitución por desafiar la ‘autoridad’ de la que se inviste Guillén, y fue trasladada como funcionaria ‘base’ a Vivienda aun conservando su sueldo de jefa de servicio, tal vez una deferencia por la conciencia de arbitrariedad o un intento de que se conformara sin rechistar. Sin embargo, la funcionaria ha remitido a Guillén unas alegaciones contenidas en once folios que constituyen un relato preciso sobre la inexistente motivación de su cese y las razones reales de la ‘venganza’, en la que se citan comentarios públicos de Guillén, documentos de whastsapp en que se alude a ‘cortar cabezas’, así como también de audio, y apelaciones al abuso del concepto ‘libre designación’, que coloca a los funcionarios en una difícil tesitura cuando se reservan la firma para no avalar decisiones políticas caprichosas, más cuando como en este caso el concejal no decide sobre sus propias competencias. Aviso a navegantes: ¿cómo no van los jefes de servicio a acatar la orden de llamar a las empresas públicas para que sus trabajadores acudan a un evento organizado por el jefe? Se juegan el puesto si ponen algún reparo.

Dado que las alegaciones de esta funcionaria parecen haber sido olvidadas en algún cajón custodiado por Guillén, la exjefa de servicio ha iniciado un procedimiento contra él en el contencioso-administrativo al que anuncia pruebas de que su destitución, a su criterio, constituye una represalia por ajustarse a los trámites resistiendo las presiones del concejal de Personal.

Los lobos acechan a Rebeca Pérez, y ella lo sabe o no lo sabe o quizá no quiera saberlo. Pero esto no ha hecho más que empezar. Tuvo la debilidad, atrapada por unos acontecimientos de fuerte impacto sentimental, de confesar dudas sobre su continuidad, e involuntariamente avivó el fuego de algunas expectativas frustradas. Su talante abierto, cercano y comprometido corre el riesgo de ser empañado por la fuerza de Prometeos Desencadenados. Tal vez Rebeca se haga la Caperucita Roja, pero recordemos que el cuento no acaba bien. Para Caperucita, digo.