Yo soy de Pe F...king Erre

Te guste o no, Puerto Rico está de moda. Te guste o no, Bad Bunny está de moda. Y en este artículo, unos días después de ir a su concierto y casi un año después de visitar la Isla del Encanto, voy a intentar darte motivos para visitar este destino que, para sus habitantes, es un país, pero que muchos vemos —y así es legalmente— como un territorio de los Estados Unidos.

Cuando me preguntan por Puerto Rico, creo que siempre digo lo mismo: no tiene las playas más espectaculares que he visto, ni las cascadas más impresionantes, ni los pueblos más bonitos… pero tienes que ir.

Y el motivo principal para que te diga esto es su gente. Si nunca has tenido contacto con el pueblo latino, creo que este país es la mejor forma de comenzar. Podría darte varias razones por las que digo esto, pero voy a elegir un momento que quizás es el que más recuerdo de este viaje.

No recuerdo qué día del mes era, pero sí sé que era martes. Los martes, en el bar El Boricua, hacen conciertos de Plena. Todos conocemos el reguetón, pero antes de esto nacieron la Bomba y la Plena, estilos musicales que se remontan a los esclavos africanos traídos a las islas, los cuales muchas veces no tenían un idioma común y utilizaban la música y el baile como forma de comunicarse en su tiempo libre.

A día de hoy, en 2026, los puertorriqueños siguen reuniéndose para bailar y cantar. Y allí estábamos mi pareja y yo, como si lleváramos toda la vida en la isla: las ancianas me sacaban a bailar, la gente invitaba a cervezas… Solo buena vibra y la calle entera cantando y bailando, como digo, un martes cualquiera.

«¿Realmente son así?», me decía a mí mismo después de estar unos días allí. El único contacto que había tenido con este pueblo era a través del reguetón, con esa filosofía de «pasarla bien». Cuando estás allí te das cuenta de que no exageran, realmente son así. Un pueblo que años atrás estuvo reprimido por Estados Unidos, pero que hoy canta con orgullo y le dice al mundo entero quiénes son.

Piensa un momento en cantantes latinos que conozcas: Ricky Martin, Marc Anthony, Residente, Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Chayanne… Podría seguir un rato, la verdad. La música latina moderna tiene aquí uno de sus grandes epicentros y, entre todos ellos, hoy destaca el Conejo Malo.

Lo entiendo: no sabe cantar para mucha gente, algunas de sus letras no son precisamente profundas… pero creo que mucha gente no entiende lo que ha hecho por su pueblo. Los ha puesto en el mapa. Todos quieren ser latinos ahora, todos quieren ir a Puerto Rico y, lo más importante, se ha enfrentado con un mensaje de amor y tolerancia a quienes intentan dividir.

Los boricuas lo saben y por eso aman a Bad Bunny, aunque no les guste su música. Si a esto le sumamos que muchas de sus canciones hablan de su tierra natal, pues tenemos el cóctel perfecto.

Te he dicho antes que aquí no están las playas más espectaculares del mundo, pero en Culebra y Vieques sí se encuentran algunas de las playas más bonitas del planeta. Allí se inventó la piña colada, una guinda perfecta para disfrutar de estas pequeñas islas.

Siendo estrictos, aquí se encuentra el único bosque tropical lluvioso del sistema forestal nacional de Estados Unidos: El Yunque. Te recomiendo que vayas a disfrutar de un día diferente y utilices sus cascadas como si fueran un tobogán natural.

Por cierto, como buen territorio americano, si no tienes coche estás perdido. Hay opciones económicas si reservas con tiempo, pero si te lo puedes permitir, prueba a alquilar una jeepeta. Dar la vuelta a Puerto Rico es relativamente rápido y, si fueras corriendo, seguramente en cinco días podrías ver lo esencial. Pero aquí hay que fluir y disfrutar, así que mínimo quédate una semana.

Además de las pequeñas islas que te he nombrado, no te pierdas las playas de Boquerón, Mar Chiquita o Playa Sucia, donde incluso pueden verse manatíes en las zonas más tranquilas. Y apunta también la Cueva del Indio, aunque la entrada no es apta para claustrofóbicos. En estas cuevas junto al mar se refugiaban los taínos, los primeros habitantes de la isla antes de la llegada de los españoles. En las paredes podrás ver petroglifos esculpidos en la roca que representan los rostros y símbolos de esta cultura precolombina.

En cuanto a pueblos y ciudades, el Viejo San Juan es, sin duda, lo más bonito que ver. Calles llenas de color y de vida que recuerdan mucho a La Habana. De hecho, ante la dificultad de los estadounidenses para grabar en Cuba durante años, muchas películas ambientadas allí se rodaron en San Juan y, sinceramente, da totalmente el pego.

Aquí puedes ver fácilmente la herencia colonial española en los edificios y las murallas, y te recomiendo que dediques al menos un día a disfrutar de la capital.

Fuera de esta, para mí sinceramente lo que más merece la pena es Aguadilla. Este pueblo pesquero está lleno de color. Un aspecto puramente latino donde no sabes dónde acaban los murales y empiezan las casas. Salsa por las calles, comida casera y auténtica —no cadenas americanas— y una de las mejores puestas de sol que he visto en mi vida.

Podría recomendarte varios sitios más, varias cosas que hacer, pero una vez más se me acaba el tiempo o el espacio. Así que lo último que te voy a recomendar es el chinchorreo.

Y dirás: ¿qué es esto?

Pues es mi última bala para que te guste el reguetón y Bad Bunny. En un autobús típico americano te recogen —incluso en el aeropuerto, si quieres— y recorrerás las calles y los bares de San Juan mientras te montas la fiesta dentro del bus, con comida, bebida y un ambientazo único. De nuevo: solo buena vibra.

Quizás este artículo se ha alejado de los anteriores, pero de verdad quería y sentía que tenía que hacerlo. Estos días las redes se han llenado de odio hacia las personas que escuchan a este hombre, a este estilo musical… como si no lleváramos ya veinte años haciéndolo.

No sé si es un movimiento de la propia industria para llamar la atención o de quienes están en contra de ella, pero ha surgido efecto y, sinceramente, me ha producido cierto malestar.

Cada generación piensa que lo suyo es mejor y que lo de los jóvenes es no tener gusto —en este caso, musical—. Pero lo que mueve este tío no lo he visto en muchos años. Quizás sea lamentable para muchos, pero es un referente y yo, al menos, le busco y le veo la parte buena.

Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda.