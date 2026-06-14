Desde Oporto, mientras recorro el Primavera Sound algo ha llamado mi atención de este festival y creo que nunca antes lo había experimentado. Algo que en estos tiempos de parques temáticos con altavoces llama la atención: el respeto a la música. El jueves viví algo que recordaré siempre, un vínculo entre público y la banda que estaba actuando difícil de explicar, algo que debería ser lo normal se convirtió en extraordinario. Es extraño vivir algo tan puro, cuando la deriva del sector es otra. Las cancelaciones recientes y los tropiezos de gigantes como Les Arts son la metralla de una bomba que sabíamos que iba a explotar: la burbuja festivalera. Un delirio absurdo que lo ha cambiado todo en los últimos años para peor. Cada ayuntamiento quiere su propio macroevento veraniego a toda costa, aunque los números no cuadren. Las entradas se quedan sin vender y los carteles se repiten hasta el aburrimiento, por no hablar de la falta de conocimiento de los oportunistas que le venden la moto a los inversores y a las administraciones públicas. Estos monstruos ya no viven de la gente, sino de la respiración asistida de las subvenciones públicas. Es dinero de todos usado para pagar el capricho estacional de promotores avispados y políticos obsesionados con salir en la foto turística. Ya nada es lo que era, la música se ha convertido en el decorado de fondo.

Los festivales masivos ya no son eventos culturales, son parques temáticos colonizados por despedidas de soltero, zonas vip absurdas a precio de sangre de unicornio virgen y activaciones de marca invasivas en cada esquina. Uno ya no va a escuchar un buen directo, va a esquivar colas kilométricas, a hacerse una foto en un columpio y a consumir un cartel clónico que se repite de provincia en provincia de forma aburrida. Se ha prostituido el ocio hasta vaciarlo de humanidad. Sé perfectamente lo que cuesta levantar un proyecto cultural porque llevo una parte de mi vida dedicándome a ello en las trincheras. Sé lo que es intentar aportar desde abajo con proyectos pequeños, sufriendo, sin ganar dinero y, más bien, perdiéndolo. Pero también conozco la recompensa inigualable de ver cómo la gente disfruta, ver a ese público fiel que regresa año tras año y te sostiene con su apoyo. Hay mucha gente dejándose la piel a diario, personas que creen firmemente que otra manera de disfrutar de la cultura es posible. Por eso, este colapso de los gigantes de cartón piedra es, en realidad, una oportunidad. Ha llegado el momento de volver a apostar por las cosas bien hechas, por proyectos que nacen poco a poco, con mucho amor y con alma. Ejemplos perfectos de este modelo alternativo son propuestas como Prestoso Fest, Centolo Weekender o Sierra Sonora. Esos son los espejos en los que me gusta mirar y aprender. Necesitamos una cultura que no desaparezca cuando se desmonte el escenario principal un domingo por la noche. Es hora de apoyar estructuras que se sostengan a lo largo de todo el año, que aporten valor real a las ciudades y que devuelvan el oxígeno a las salas de conciertos locales, que son las que pican piedra de lunes a domingo. El futuro pasa por apostar por las bandas que empiezan, por contar con el tejido social de los barrios y por abrazar lo auténtico, lo hecho con verdad. La caída de este imperio de plástico no debe darnos miedo; debe espabilarnos. La próxima vez que busquemos música en directo, miremos más allá del cartel gigante patrocinado por fondos sin escrúpulos. El verdadero poder para cambiar las reglas del juego lo tenemos nosotros en el bolsillo, cada vez que decidimos comprar una entrada para un concierto en la sala de nuestra ciudad o para un festival pequeño que cuida su entorno. Es hora de recuperar nuestra propia identidad cultural. Ojalá momentos mágicos como el vivido el pasado jueves en un macro festival como es Primavera Sound Oporto, donde la música y el espectador se funden en uno vuelvan a ser lo importante. Feliz domingo.