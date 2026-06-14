El hombre en la arena

Nunca he sido muy bueno en esgrima porque, aparte de poco ágil, se me ve venir de frente. De los tres deportes que he practicado con mediana asiduidad, ha sido el único que, siendo yo bastante pachón, ha conseguido sacarme de mis casillas. Supongo que me falta esa finesse que puede hacer que un tirador que parece peor dotado que tú físicamente te toque el hombro, un ligero roce que activa el botón del florete, sin que hayas podido planear siquiera una parada. Es más la ligereza de pies y la puntería que la pura fuerza.

En la otra esgrima, que puede ser la vida, hay gente que se considera librepensante porque una tarde de abril de un tiempo ya lejano decidió votar a la izquierda, en uno de esos ocasos que nos llevan a la epifanía autocomplaciente de una falsa plenitud. Para esa misma gente, los que estamos enrolados en un partido, los que profesamos públicamente un ideario ligado a un programa específico, con un rostro determinado y con una acción concreta, somos reos, galeotes de una fe militante que parece nublar nuestro juicio. Con los pies ligeros de quien nada declara y como quienes no son río, se vuelven y señalan lo equivocado que estás, mientras que nunca los has escuchado enunciar voluntariamente ninguna idea original, salvo la crítica a ese conjunto de ideas: siempre erróneas, siempre representadas por la persona inadecuada, creando una cadena constante de errores manifiestos. Vaya.

Theodore Roosevelt —él, disidente pero también militante— dejó esta cita: «No es el crítico quien cuenta; ni el que señala cómo el hombre fuerte tropieza, o dónde el hacedor de hechos podría haberlos hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre; que se esfuerza valientemente». Es el mismo Roosevelt al que salvó de una bala un discurso de cincuenta páginas doblado en su bolsillo, que se titulaba: «La causa progresista es más grande que cualquier individuo».

Así que no quiero distanciarme del presidente que tanto consiguió cambiar mi vida, y la de muchas personas LGTBIQ+ como yo, con una simple reforma del Código Civil, llámenme estómago agradecido. El único presidente electo del Gobierno en toda nuestra democracia, además, que gobernó ocho años sin que un solo caso de corrupción en los tribunales afectara a su gabinete, que soportó el acoso y el insulto de una derecha y les devolvió decoro y respeto. Como tampoco quiero distanciarme de este José Luis Rodríguez Zapatero caído en desgracia del que estamos todos esperando explicaciones; él, que recibió tantas críticas por hacer y por equivocarse, se encuentra ahora en la tesitura de tener que explicar la razón de lo que hizo, y si esa razón es perfectamente legal y razonable, porque resulta difícil ya que sea impoluta. Herido por la bala de sus propias acciones permanece su legado, pero su camisa está manchada.