El castigo de Trump y el espectáculo del Papa

Cine. Después de muchos años, he vuelto a ver la película de Bertolucci Dreamers (Soñadores). No es que sea muy buena y por supuesto que este director hizo otras obras mucho más interesantes, pero sí me ha llamado la atención con la libertad que la rodó, presentando secuencias que ahora probablemente nadie se atrevería a filmar. Las escenas sexuales son explícitas, y desde luego no parece que en el rodaje hubiera un ‘coordinador/a de intimidad’, como es obligatorio actualmente. En cualquier caso, y aunque no es de lo mejor, entretiene.

Invitación. El jueves 18, a las 7 de la tarde, en la librería Diego Marín de Murcia, presentaré el libro Un destino para Jacobo, del autor Víctor Nieto Vidal. Es una novela que encaja en lo que se ha llamado literatura de humor. Puedo asegurar y les aseguro que es muy divertida. Todos ustedes están invitados, si les apetece pasar un rato rodeados de libros.

Antes lo hacían. Se ha llevado a cabo un estudio sobre el problema de la vivienda. Si el Gobierno central, el autonómico y los ayuntamientos, cada uno con sus posibilidades, dedicaran una parte de su presupuesto a construir viviendas protegidas, en unos pocos años se acababa el problema del acceso a la vivienda del personal joven. A aquellos que les extrañe esta noticia les diré que hace veinticinco años aproximadamente, el Ayuntamiento de Murcia construía viviendas protegidas que luego sorteaba entre todos los que la solicitaban. Y lo mismo hacían desde otras instituciones. Sin embargo, como informaba La Opinión esta semana, la Región de Murcia no ha iniciado ni terminado ninguna vivienda protegida en el primer trimestre de 2026.

Futuro. Un hombre habla con otro cerca de la puerta de mi casa: "A mi hija la PAU le ha ido bien. Va a hacer Filología Inglesa. Dice que la asignatura que más le ha gustado desde siempre es el Inglés, y que ahora quiere ser ella la que se lo enseñe a los demás". El segundo hombre dice: "Madre mía, esta chiquilla, como los demás, lo que tienen por delante: 4 años de carrera, después un año del máster, y luego los 2, 3 o más para preparar las oposiciones, si lo que quiere es ser profesora".

Un castigo de persona. Una cosa y la contraria. En lo que va de semana (escribo esto el viernes) Trump ha declarado que acababa la guerra contra Irán, que iban a volver los bombardeos y les iban a hacer mucho daño, y que, de nuevo, la guerra se ha terminado. Todo esto en 5 días. También ha vuelto a insultar a una periodista que le estaba haciendo una entrevista en televisión, aunque, al menos, a esta no la ha llamado ‘cerdita’ como hizo con otra que le preguntaba en un viaje en su avión. Este hombre, qué castigo, oiga.

Mal olor. A ver cómo explica Zapatero lo de 1.300.000 euros en joyas guardadas en la caja fuerte del despacho al que tiene derecho como expresidente, que no las tenía en su casa. Y a ver qué declara el que salió diciendo que esas joyas tenían un valor de entre 35.000 y 40.000 euros. Ya sé, ya sé que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero lo de esa cantidad de chatarra con brillantes y piedras preciosas huele fatal, y lo de "regalos de viajes y joyas heredadas", no sé, no sé.

Hay de todo. Cada vez veo más recomendable navegar por YouTube. Si eres tan ecléctico en tus gustos como yo, ese sitio es una mina. Lo mismo tienes, si te apetece, el Dúo de las Flores, de la ópera Lakmé, de Delibes, que una visita guiada a un museo de Nápoles, o un vídeo del grupo murciano Katarsia (No quiero, se llama, y es muy bueno). Si quieres tenis, tienes; si Circo del Sol, hay; si Bolero, de Ravel, unas cien versiones, con danza o a pelo. Etcétera, etcétera.

Esperando. Un hombre a otros, en una terraza: "Pues el Papa ha dejado las cosas bien claras. Ahora veremos qué hacen todos esos ultras".

Muy bonito. Qué espectacular lo que prepararon para el Papa en Barcelona. Fue tremenda toda la puesta en escena en el templo de la Sagrada Familia. Una belleza, la iluminación, los fuegos artificiales, la música. Y los drones dibujando la cabeza de Gaudí. Hay que felicitar al director artístico de todo eso.