De memoria

Todavía soy capaz de marcar números de teléfono que no he vuelto a utilizar desde mi adolescencia. Podría recitar, en cualquier momento, un pequeño romance que, en segundo de EGB, aprendí con mi maestro Don Celso e, igualmente, decir los apellidos y las fechas de nacimiento y defunción de casi todos mis antepasados solo con un pequeño esfuerzo. No estoy manifestando que esto sea necesario ni pretendo hacer alarde de algo tan insignificante y anecdótico; pero sí manifestar que esto muestra una evidencia: la mente puede guardar, si la entrenamos mínimamente, mucha información y por mucho tiempo, y esto es algo que puede ser más importante de lo que solemos pensar y valorar en los tiempos actuales.

La belleza de la narración oral, ese contar historias fascinantes en torno al calor del fuego o al del grupo, se pierde en la niebla de los tiempos. Posiblemente, podríamos buscar sus orígenes documentados en los poemas homéricos, sobre el siglo VIII antes de Cristo. Poemas que fueron memorizados y recitados, a través de generaciones, mucho antes de ser recogidos por escrito. Los mismos evangelios fueron narrados, en las primeras celebraciones cristianas, por las personas que conocieron a Jesús y por los que trataron con éstos, antes de ser fijados, entre los años 60 y el 100 de nuestra era, sobre papiro. El largo mundo medieval nos lleva hacia ese grupo fascinante formado por juglares y trovadores que, desde los palacios a las plazas de los pueblos, trasmitían cultura y emoción con sus narraciones portentosas. Más tarde, en el siglo XIX, al amparo del movimiento romántico y de sus ideas, se recogieron y documentaron infinitas tradiciones y narraciones orales en lugares dispares de toda Europa. Muchos somos los que hemos gozado (especialmente en la adolescencia) con las leyendas que el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer recopiló por nuestra variopinta geografía nacional, historias guardadas en la tradición oral y que él fundió llevándolas hasta el mundo literario. El Nobel García Márquez confesaba, en sus textos autobiográficos, como se nutría de historias que había oído en relatos de su propia familia para la creación de sus geniales novelas. En realidad, es algo que se repite desde que el hombre es hombre: aprender, guardar y contar siempre ha sido un arte y una forma de maravilla. Destacar, entre otros muchos, el prodigio interpretativo y memorístico de esa gran mujer que es la actriz Lola Herrera con el célebre y abrumador monólogo de Miguel Delibes en Cinco horas con Mario.

Y todo esto viene por algo que me ronda en la cabeza desde hace años: cada vez memorizamos menos y concedemos menos importancia a ser capaces de retener información. Esto es especialmente destacado en las nuevas generaciones; algo que —estoy totalmente convencido— nos empobrece y debilita a corto, medio y largo plazo. Yo he sido educado en una generación en la que empezaron a primar, desde las diferentes y siempre torpes reformas educativas, nuevos métodos de aprendizaje en los que la memorización fue cada vez más arrinconada. Pertenezco a la primera camada que inauguró el segundo ciclo de la ESO, donde, progresivamente, se fue quitando valor a los exámenes escritos frente a trabajos y otras herramientas (también útiles y nunca desdeñables) de aprendizaje y evaluación. He escuchado y contemplado, en numerosas ocasiones, como se ha denostado la retentiva y la capacidad de almacenar información. Sin embargo, con la experiencia y perspectiva que dan los años y con el considerable número de alumnos que ya han pasado por mis clases, llego a la conclusión de que memorizar es importante; en realidad, creo que es fundamental. La mente se entrena de muchas formas y una de ellas es con ejercicio de la memoria. Hacer el esfuerzo de retener conceptos y datos es algo bueno y necesario, una vía imprescindible en la formación de nuestra mochila de viaje. Con el tiempo, vamos construyendo nuestro mapa mental y madurando nuestros recursos y herramientas para descifrar el mundo —siempre complejo— que nos rodea. No se trata de engullir todo de memoria sin comprender nada. No. Lo que pondero es la necesidad de ser capaces de retener información frente a un sistema donde todo parece reducirse a lo que está en las pantallas y al corto plazo temporal. Saber recitar, por ejemplo, nuestros maravillosos versos de Jorge Manrique frente al dolor de la pérdida y la muerte o un fragmento de Romeo y Julieta del gran Shakespeare es bueno, enriquecedor y nos ennoblece siempre. Es importante trabajar y desarrollar la capacidad de retención y la memoria (como hicieron muchísimos que nos han precedido) dentro y fuera del sistema educativo, como herramienta para descifrar el pasado y poder encarar, con acierto, el inquietante futuro.