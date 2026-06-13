Esta es una llamada a un buen número de políticos, a bastantes tertulianos y a algunos columnistas de opinión. Lo siento chicos/chicas/chiques, pero hay que apostatar. No se puede mantener esta situación ni un momento más. El espectáculo que estamos contemplando estos días de la visita del Papa es absolutamente infumable. Ya sé, ya sé que es de gilipollas pedirle coherencia al personal en general, pero es menester que las cosas estén en su sitio, que los que formamos el grupo ese de ‘gente de la calle’ tengamos delante ejemplos a los que seguir y actitudes que copiar. Siempre ha sido así. Los seres humanos hemos buscado patrones de conducta, líneas de pensamiento y creencias que adjuntar a nuestra forma de vivir, y estos días muchos andamos como vaca sin cencerro, completamente desnortados porque no sabemos si hacerle caso al Papa o a nuestros líderes ideológicos.

De atrás ya nos venía la idea de que no se puede ir de católico, y mucho menos de cristiano, si lo de «ama a tu prójimo como a ti mismo» para algunos se refiere solamente a los miembros de su familia, y a los demás que les vayan dando, en general, si son emigrantes, en particular, y ya si son niños migrantes hay que procurar que lo pasen lo peor posible. Y, por si esto no estaba lo suficientemente claro en el Nuevo Testamento, ahora viene León XIV y lo explica con nitidez total, haciendo misa o dando discursos en el Congreso. Ante esta situación, es vital que todos los que mantienen actitudes contrarias a las doctrinas papales apostaten, no vaya a ser que al verlos funcionar, aplaudiendo durante siete minutos al Papa, que acaba de transmitir lo que es la verdad del cristianismo, haya personal que piense que se puede ser creyente, incluso practicante, acabando con el aplauso y yéndose a pactar el trato desigual a las personas dependiendo de dónde hayan nacido, a quitarles ayudas a las ONG, etc., etc.

Y es que esto de ser cristiano de verdad o incluso católico raso es una cuestión complicada que, supongo, a muchos los trae de puta cabeza. Un ejemplo: viene el Papa y se va a una cárcel a ver presos, a animarlos un poco en su desgracia, a hacerles pensar que porque han sido malas personas y estén ahí pagando su deuda con la sociedad no deben ser olvidados por los buenos cristianos porque siguen siendo ‘prójimos’ de esos de los que hablaba el Hijo del Carpintero. ¿Alguno de estos que se llaman católicos y tienen cuotas de poder se acuerdan alguna vez de los presos, a no ser que tengan a un primo o a un cuñado en la cárcel? ¿Y de los de las ONG que se ocupan de los más necesitados? El Papa, probablemente aconsejado por Dios, ha ido a verlos y a animarlos en su labor. ¿Se puede estar exigiendo a los gobiernos regionales que dejen de darles dinero a estas ONG para sus acciones de ayuda a los pobres y ser católico? En absoluto. Si hasta con Cáritas se están metiendo. Hay que apostatar, oiga.

En una televisión, que con tanta retrasmisión del Papa ya no saben lo que hacer, el otro día sacaron a un apóstata que explicó que siempre había querido salirse del tema y que por fin lo había conseguido. Por lo visto, no hay mucho papeleo que manejar, así que adelante quien no se encuentre a gusto como cristiano. Estoy seguro que se les quedará la conciencia más tranquila.