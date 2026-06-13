La extrema derecha no quiere a los “sans-culottes”

José Ángel Antelo y Virginia Martínez propondrán exigir formación superior y cinco años cotizados para acceder a la Asamblea y al Gobierno regional

La propuesta de los dos expulsados de Vox de exigir que para ser diputado o acceder a un cargo público, se le exija titulación universitaria y haber cotizado al menos cinco años como trabajador o autónomo, es uno de los mayores disparates que jamás había escuchado, no solo habría que cambiar el propio Estatuto de Autonomía, sino incluso la propia constitución.

Una de dos, es posible que estos dos diputados sigan groguis tras ser expulsados por sus propios compañeros y compañeras, o lo que es peor, que no se han leído ni el Estatuto ni la propia Constitución Española.

De todas formas, no están inventando nada nuevo, ya en la revolución francesa, la aristocracia quería que los denominados sans-culottes, es decir, las clases mas bajas y menos preparadas cultural e intelectualmente, no pudieran formar parte del poder, y es que la historia tiene la manía de regresar en cuanto la olvidamos.

Ni tan siquiera es posible, sin cambios legislativos a nivel nacional, exigir al propio candidato a Presidente Autonómico tener estudios superiores, y mucho menos exigir haber cotizado con anterioridad fuera del ámbito público.

Si este es el nivel que hay, sería recomendable que algunos dieran un paso al lado y dejaran de decir tonterías.

Otra cosa bien distinta, y que algunos venimos exigiendo, no ahora, sino desde hace décadas, es que todo cargo público, estatal, autonómico y sobre todo municipal, es que fuera obligatorio, una vez aceptado el cargo, pasar por la escuela o instituto de la administración pública, donde se impartiría materia relacionada con su nuevo trabajo (ley de contratos, procedimiento, ley de financiación, etc.)

Plantear que para ir en unas listas electorales hay que tener estudios superiores, es la antesala de poner en marcha un triaje público, convirtiendo la clase política en una especie de élite por encima incluso de los contribuyentes.

¿Se imaginan que un empresario con una capacidad de gestión alta, por no tener estudios superiores no pueda ser Alcalde?

¿O se imaginan que un autónomo, o un trabajador por cuenta ajena, que ha demostrado ser un gran comercial o gestor de su comercio, por no haber podido estudiar no puede ser concejal?

Si tan solo se debate semejante idiotez en la Asamblea Regional, alguien debería apagar la luz y que sus señorías dimitieran de manera irrevocable, antes de que alguno proponga que para ser cargo público tiene que haber estudiado en la universidad privada.

¿Esto no es prioridad nacional, sino prioridad de clases?