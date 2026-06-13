Cómo explicar este mundo en llamas

Todos hemos nacido en un jardín ardiendo. Vivir es un incendio que no se puede nunca apagar. El simple hecho de mirar el móvil y hacer scroll por los titulares de las noticias nos conduce cada día a la sensación de que el mundo entero está en llamas, ardiendo de verdad, por todos lados, en todas direcciones. Arden ciudades remotas cuyo nombre apenas conocíamos ayer. Arden las fronteras. Arden las ideologías. Arden las religiones y los bosques. Arden los acuerdos. Arden las palabras y la especie. Todo arde o siempre estuvo ardiendo mientras nosotros comprábamos el pan o tendíamos una sábana blanca en la terraza. Todo arde mientras alguien se enamora o un niño aprende a leer. Qué extraño puede llegar a resultar todo eso si lo pensamos bien.

Del fuego de una estrella

La historia parece una inmensa fábrica de incendios, un auténtico crematorio y, sin embargo, la existencia continúa fabricando pequeñas cosas hermosas que ocurren todos los días con una obstinación casi milagrosa. Quizá porque todos vinimos al nacer a un planeta que vive del fuego de una estrella. A una casa que se llama Tiempo o que se llama Mundo o Existencia. El tiempo es esa casa llamada humanidad en la que todos somos «pequeños animales vivos que van muriendo en fila india».

Un hijo mío me preguntó si los ángeles se hacían viejos y qué hacían los juguetes durante la noche, cuando estaban solos

Casi ninguna generación ha llegado a una tierra tranquila. Ningún siglo ha sido del todo pacífico. Ninguna estirpe humana ha encontrado el jardín terminado. Todos los seres hemos nacido entre ruinas recientes y amenazas futuras. De una manera u otra, todos hemos escuchado el crepitar. Nuestros abuelos vieron guerras. Nuestros padres vivieron en dictaduras, pasaron hambre y crisis económicas y nosotros, que hemos tenido la suerte de vivir en una época próspera, asistimos ahora al espectáculo de un planeta híspido y exhausto que parece discutir consigo mismo a gritos.

De qué está hecha la realidad

Por eso hay algo profundamente heroico y hermoso en tener hijos, en traer una criatura al mundo cuando los informativos parecen escritos por un profeta del desastre. Tal vez el ser humano sabe algo que a veces olvida. Ha comprendido que la realidad no está hecha solamente de acontecimientos negativos. Está hecha también de desayunos, de canciones, de libros y de amigos y de árboles y manos que te esperan para asirse a la tuya, y de montañas de azúcar.

Hace unos días escuché a un niño preguntar a su abuelo: ¿Abu, qué es Irán? Eso me pareció una epifanía y de pronto comprendí que toda la tragedia actual de lo que ocurre estaba encerrada en aquella pregunta. Los niños de antes jamás le preguntaban a un adulto por geopolítica. No preguntaban por petróleo, ni por bombas de racimo ni por corredores estratégicos o por equilibrios militares. Los niños preguntaban por qué la Luna los seguía cuando volvían de viaje de la playa de noche en el coche de sus padres o dónde se escondía el Sol cuando llovía o si las estrellas estaban también por China. Hasta podían llegar a preguntar si los peces tenían sed o qué hacían las hormigas cuando terminaban de trabajar o dónde guardaban las golondrinas el verano durante todo el invierno. Un hijo mío me preguntó si los ángeles se hacían viejos y qué hacían los juguetes durante la noche, cuando estaban solos. Y lo mejor de todo era que los mayores no teníamos verdaderas respuestas para eso. Vivíamos desvalidos ante ellos.

Qué es Irán

Preguntar con siete u ocho años qué es Irán, como podrían preguntar qué es una nube o qué es gol o qué es el mar, es preocupante y tampoco tenemos tal vez la respuesta apropiada para eso. Es posible que no muchos profesores sepan responder acertadamente a eso, entender la magnitud que requiere esa pregunta. Porque detrás de las banderas y de las configuraciones cartográficas del mundo sigue habiendo personas que a lo mejor no desayunan, que se enamoran, que tienen miedo, que llaman por teléfono a sus madres porque esperan noticias y guardan fotografías en el pecho. Personas que necesitan otro tipo de respuestas más amplias. Siempre personas. Qué extraña habilidad tienen la educación y la información para convertir personas en conceptos. Y una vez que alguien se convierte en un concepto resulta mucho más fácil ignorarlo.

Qué extraña habilidad tienen la educación y la información para convertir personas en conceptos

Quizá por eso la Literatura sigue siendo necesaria. Porque va más allá. Porque devuelve sentimientos a las cifras. Porque le pone rostros a las estadísticas y corazón a las noticias. Mientras que los discursos reducen a los seres humanos a categorías, la Literatura los devuelve a su condición original de criaturas frágiles intentando atravesar la noche.

A veces pienso que toda la civilización consiste en tratar de enseñar a quienes viven en ella a no olvidar que los demás también son humanos. Parece una lección sencilla, pero no lo es en absoluto. Tal vez el mundo arda porque somos capaces de construir telescopios que observan galaxias situadas a millones de años luz e incapaces de comprender el dolor de alguien que vive al otro lado de una frontera. Arde porque hemos aprendido a dividir el átomo antes que la hostilidad. Porque dominamos muy bien la velocidad, pero no la compasión. Porque cada avance técnico casi siempre llega acompañado de una nueva forma de destruirnos.

Siempre alguien consuela

Y, sin embargo, hay algo que el fuego nunca consigue quemar del todo. Siempre alguien ayuda. Siempre alguien comparte. Siempre alguien rescata. Siempre alguien reza. Siempre alguien consuela.

La historia humana es también la historia de esas personas que aminoran el fuego, las que van apagando incendios invisibles y visibles que los otros provocan. Por eso, cuando me preguntan cómo explicar este tiempo, respondo simplemente que vivimos en una casa en llamas, una casa extraña en la que, a pesar de todo, aún florecen los rosales y los niños preguntan qué es Irán como si la vida misma fuese a inaugurarse de nuevo mañana a primera hora, al despertarnos.