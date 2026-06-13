Sin necesidad de ser notario a la vista está que podemos dar fe de que las palabras del actual Papa en España se las lleva el viento, máxime cuando corre a favor de los pobres, inmigrantes y desahuciados de este mundo. Como ocurre con nuestra Justicia, si defendiera a los poderosos nadie dudaría en seguir a pies juntillas la doctrina.

En la Región de Murcia no vimos el Papamóvil, pero también hemos tenido palabras desde las alturas, en este caso civiles. Dice la Princesa Leonor de Borbón tras recibir nuestra Medalla de Oro que desde el cielo ha notado la fragilidad del Mar Menor, pero quizá las nubes le confunden cuando estima que a los murcianos les preocupa el estado de la laguna salada.

A la hora de realizar los votos, en la comunidad murciana lo tenemos claro. Alrededor de la laguna y más allá, donde se asientan la mayor parte de los inmigrantes, ganan los más alejados de los que, supuestamente, son sus mayores referentes.

De procesión en procesión, como en Andalucía o Aragón, no se escucharán más que loas a los santos y vírgenes, más de las que ha pronunciado en sus homilías el propio León XIV. Eso sí, no solo silencio sino persecución y criminalización del pobre y del diferente. Frente a la preferencia humana de ayudar, con independencia del color o el origen; aquí y allí se abraza la prioridad nacional por parte de la España supuestamente más católica.

Pero basta ya de sermones. Ahora toca fútbol. Ahí también les tocará sufrir a los muy patriotas, que también rechazan el origen nacional de los nacidos en España de padre extranjero. No se identificarán con nuestra laureada selección, que representa el crisol que siempre ha sido este país, pero no me digan que religión y fútbol no les hará disfrutar de aquellos no tan remotos tiempos.

Sumen el calor y todo lo demás y ríanse de que el agua aún está fría, un simple mal menor para nuestras cabezas.