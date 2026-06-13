Dios y el diablo

Una pareja es fotografiada en su gran día, en la ciudad de Qingdao (China) / Gema Panalés Lorca

La boda

En tiempos del poliamor y el Tinder, el matrimonio es una especie en peligro de extinción. Un ‘think tank’ británico pronosticó que las bodas en Reino Unido se extinguirán en el 2062, año en el que solo se casarán uno de cada 400 parejas. El fin de la unión tradicional también amenaza a España, donde las bodas han caído a la mitad desde 1976. Pero, ¿por qué nos casamos? En la película Shall we dance?, Susan Sarandon lo explica así: «Porque necesitamos un testigo de nuestras vidas». Me parece una idea narcisista: la búsqueda desesperada de nosotros mismos en el otro es justo lo contrario del amor.

En un fragmento de Humano, demasiado humano, Nietzsche describe el matrimonio como "una larga conversación" y sostiene que, antes de casarse, uno debería preguntarse: "¿Crees que serás capaz de mantener buenas conversaciones con esta persona hasta la vejez?". El propio Nietzsche no pudo poner a prueba su teoría: Lou Andreas-Salomé, la mujer de la que estuvo locamente enamorado y a la que propuso matrimonio dos veces, le rompió el corazón. Para mí, una boda feliz es simplemente un noviazgo que nunca termina. ¿Y para usted?

Sábado 6. Empachados

Junio de 2026 pasará a la historia por reunir en nuestro país al representante de Dios en la tierra, el papa León XIV, y al representante del diablo, Bad Bunny (el perreo es una invención de Satanás que conduce a la tentación y al pecado). Para regocijo de sus respectivos fieles, sus giras los han hecho coincidir en el Bernabeu, donde han mantenido un encuentro secreto con el beneplácito del sumo pontífice del madridismo, Florentino Pérez.

Domingo 7. Orgullo

Ante esta oleada de religiosidad que vivimos, conviene recordar que junio es también el mes del Orgullo LGTBIQ+. Cuando viví en Londres, mi casa estaba a dos minutos del hogar en el que nació Alan Turing, padre de la ciencia computacional y precursor de la informática moderna. Este vecino del barrio de Maida Vale ayudó a salvar millones de vidas descifrando el código Enigma utilizado por los nazis. A pesar de su contribución decisiva, en 1952 fue perseguido por el Gobierno británico por ser abiertamente homosexual —en aquella época se consideraba un delito grave— y fue sometido a una castración química como alternativa a la cárcel. Dos años después, este hombre de inteligencia privilegiada falleció a los 41 años. La historia lo recuerda como un héroe, pero su tiempo lo trató como a un criminal.

Lunes 8. P.S.

Pedro Saura

Paquita Salas

Pastora Soler

Patrick Swayce

Princesa Sofía

Partido Socialista

Play Station

Martes 9. Burbujas

ÉL: ¿Salimos y nos tomamos algo? ¿Qué te apetece, una cerveza?

YO: Sí, algo sencillo. El Chateaubriand para otro día.

ÉL: Vale, pues entonces dejamos el Moët & Chandon para otro día.

YO: ¡Ay eso, el Moët & Chandon! ¿Qué era el Chateaubriand, que se me ha olvidado?

ÉL: Un escritor romántico. Te pega también.

Miércoles 10. Combate perdido

«Lo que sucede dentro de mí es mucho más basto de lo que puedo comunicar», Michel Houellebecq en una entrevista en El Mundo.

Jueves 11. Un poema

Me sobrevuelan las mariposas

como nos sobrevuela la vida y la muerte.

Salen a mi encuentro, me envuelven,

me tropiezo con ellas, se vienen conmigo.

Diviso un gato en lo alto del camino,

los perenquenes pierden su timidez

/ al sol.

El cielo de las mariposas está en la tierra,

la primavera ha hecho su trabajo.

Treinta días de vida libando flores…

A ellas les faltan días,

a mí me sobran mariposas.

Viernes 12. Mil leches

Hay un regalo que suelo recomendar para sorprender a quienes tienen de todo: un test genético que, a partir de una muestra de saliva, te revela tu origen étnico, las razas de las que provienes. Los murcianos, con nuestra alegre mezcla genética —en esta tierra han convivido y prosperado un crisol de culturas—, tenemos un ADN diverso. Yo, como buena ‘mil leches’, soy un 49% ibérica, un 30% franco-alemana, un 16% italiana, un 4% del norte de África y un 1% nigeriana. Si la obsesión por la ‘prioridad nacional’ sigue su deriva distópica, este original regalo podría acabar siendo un requisito legal. Solo los 100% ibéricos tendrán derecho a pisar España. El arraigo no es más que un eufemismo para referirse a la pureza de la raza. Qué manera tan ridícula de ponerle cortapisas a la humanidad y, a la vez, qué anzuelo tan irresistible para los populismos de hoy y siempre.