Un robo que estamos pagando

Lo de las multimillonarias ayudas oficiales a las renovables fue un robo a las arcas del Estado, a cielo abierto. Por supuesto un robo del Gobierno Rodríguez Zapatero (con su inolvidable fórmula económica del «yo invito y tú pagas», que sin embargo aquel genio no aplicó tan resueltamente con las esenciales ayudas a la Dependencia).

Pero también un robo al dinero público por parte de grandes inversores, fondos extranjeros y oportunistas de pelaje entreverado, muchos vivillos de provincias que conozco. No fue una buena idea fracasada. Se quiso, por intereses particulares, perpetrar algo que nació muerto. Desde el minuto cero se sabía que aquello era insostenible para el erario y con tanto retorno de dinero como lo de pagar por que criogenizen tu cadáver con la promesa de resucitarte cuando la tecnología lo permita (aunque parezca mentira, con esta bacalá están sacándole las perras a la gente rica que no se quiere morir nunca).

A consecuencia de aquel robo a plena luz del día, hoy están embargando al Reino de España por medio mundo. Se dice que en Estados Unidos pueden confiscarnos, en el mundial de Fútbol, hasta el autobús de la selección con sus seleccionados dentro. En otros países ya se están quedando con nuestros edificios históricos. Al menos este robo se paga, aunque, ay, a otros igual de ladrones y no a los robados, los contribuyentes españoles.