Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro. Me aplastó ver al gigante…

Así le cantó el genio de Calamaro al Estadio Azteca de México, la catedral del fútbol mundial donde ayer quedó inaugurada la 23 edición de la copa del mundo de fútbol.

Mis primeros recuerdos de la selección española en un Mundial se remontan precisamente a México, en concreto a la ciudad de Querétaro, cuando, un 18 de junio de 1986, España derrotó a Dinamarca en un abarrotado estadio de La Corregidora, que alumbró el nacimiento de uno de los mitos de nuestro fútbol, Emilio Butragueño.

Recuerdo perfectamente aquella noche. Hacía calor y, aunque era miércoles y al día siguiente había colegio, mis padres nos dejaron a mí y a mis hermanos trasnochar para poder ver un partido que acabó de madrugada, con los gritos enloquecidos del vecindario jaleando los goles del Buitre.

No quiero caer en la nostalgia ni pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero convendrán conmigo en que los mundiales de ahora, por desgracia, no son como los de antes. Seguramente se deba a que la mirada inocente de la niñez nos mantenía al margen y a salvo de factores externos que han terminado por convertir el fútbol en un negocio más preocupado por sus intereses económicos y geopolíticos que por el deporte y los valores que este representa.

Y es que el deporte parece haber pasado a un segundo plano para la principal institución que debería velar por la buena salud del fútbol, la FIFA, o como la bautizó en su día mi admirado José María García «la mafia del fútbol», priorizando los intereses de patrocinadores y televisiones, entre otros, por encima de los del espectador.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, reconozco que no me convencen los grandes eventos deportivos repartidos entre varios países ya que diluyen su identidad haciendo buena la paradoja de que a veces más es menos, nace envenenado por la polémica en torno a la pernoctación, o no, de la selección iraní y sus aficionados en suelo estadounidense, algo que a mi juicio adultera de facto la competición.

Campeonato, por cierto, que será el más largo y concurrido hasta la fecha, ya que contará con la participación de 48 selecciones nacionales. Una suerte de mapa mundi futbolero formado por países tan exóticos como Curazao o Cabo Verde, mientras Italia, toda una tetracampeona del mundo, se conformará con verlo desde la televisión.

Es cierto que la idea de un campeonato que engloba al mayor número de equipos puede resultar, a priori, democrática. Pero, a mi juicio, una competición que en su afán por ser de todos excluye a los mejores vuelve a corroborar la paradoja de que a veces más es menos.

Como de menos se le ha hecho al estadio Azteca en este mundial, único estadio en la historia en albergar tres mundiales. Es cierto que ayer acogió el partido inaugural pero una cancha que vio levantar la Copa del Mundo a la Brasil de Pelé, donde Maradona dibujó el gol más eterno e hizo que el planeta fútbol besara su mano, la de Dios, pedía a gritos más protagonismo.

A los futboleros nos esperan semanas de ilusión y madrugadas infinitas.Y como reza la canción, sí, mi corazón estará allí: Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese para avalanchas. ¡Viva el fútbol!