Todo en esta vida y en este mundo tiene una historia y una edad para la misma. Desde la prehistoria hasta la actualidad han pasado muchos años y etapas: la antigua, la media alta y baja, la moderna y la contemporánea. Y en la historia del ser humano también se pasa por muchas etapas conforme se van acumulando años. Desde la niñez hasta la tercera edad, se llega en un abrir y cerrar de ojos, pasando por la edad del pavo, la del cobre -que es cuando con engaños nos llevan a la ruina- y la de adultos o de la discreción. Cada etapa de la vida tiene un sentido y un aprendizaje, o al menos así debería ser. Si de niñez tienes unos ídolos que suelen coincidir con tus familiares, con la pubertad lo son los amigos y los deportistas que admiras. Ya con la madurez aprecias la sabiduría de tus progenitores y de los que han vivido mucho más que tú. Y antes de que te des cuenta, estás en primera línea de tu estirpe porque ya has llegado a la tercera edad, que aunque no lo quieras reconocer, tus facultades físicas y mentales han disminuido hasta tal punto que lo mejor es apartarse educadamente del frente de batalla y dejar paso a los que vienen detrás pidiendo paso.

Y en este sentido se me ocurre algún personaje que no ha sabido retirarse a tiempo, incumpliendo esa verdad que siempre me recordaba un sabio maestro y amigo: más vale que te echen de menos que de más. Don Florentino Pérez ha sido un gran presidente del mejor club del mundo, pero no ha sabido retirarse a tiempo. Desde la rueda de prensa que concedió, cuando anunció que iba a convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid, me di cuenta que la edad le estaba afectando. Y ya cuando acudió al programa de televisión Horizonte, me quedó del todo claro. Sus constantes repeticiones del mismo discurso lo evidenciaron. Y por si fuera poco, ficha a un entrenador nada empático, Dios coja confesados a los madridistas.

También es cierto que no a todas las personas la edad les afecta igual, porque existen dos personajes que con la edad cada vez son más coherentes y claros: Felipe González y Joaquín Leguina, que no están tragando con un nefasto presidente que está vergonzosamente atrincherado en la Moncloa. A éste no se le va a echar de menos seguro, y sobre todo su partido, que lo está dejando hecho unos zorros, con el prestigio que tenía hasta que él, sus manos derechas y sus familiares le han dado tanto la vuelta que es el revés de lo que era. Decía Guerra en su tiempo que a España con el socialismo no la iba a conocer ni su madre, y lo fue en líneas generales para bien. Hoy se puede decir lo mismo, pero para mal. Las dos Españas existen. Por un lado, se encuentra la que respeta la Constitución y el bien común. Por otro, están los independentistas, junto con los que no solo no quieren a España, sino que incluso la detestan, aunque cobren de ella todo tipo gracias, concesiones, prebendas y euros. Y todo gracias a un gobierno que solamente le interesa seguir desgobernando, con unos socios que han visto el maná en él y no están dispuestos a dejarlo caer. Estos son los partidos de extrema izquierda, los independentistas, los herederos de Bildu, y dos partidos de derechas, Junts y PNV, que prefieren gobierne el socialismo y comunismo antes que sus ideas. Eso se llama importarles muy poco las mismas, pues lo que les importa es seguir en el poder. Las urnas los pondrán en su sitio, esperemos que antes de que finalice este año, si los tribunales condenan a la esposa y hermano del presidente, así como a Ábalos y a Koldo (esto es ya seguro), y lo más probable que en un futuro también a Zapatero, sobre todo si Julio Martínez decide colaborar con la justicia, que lo hará si no cambia la abogada seria y decente que ha elegido. Pero si por el contrario, las elecciones generales son en el 2027, a los candidatos socialistas de cada región y ayuntamiento solo los van a votar sus familiares, y a lo mejor ni siquiera todos.

Dos conclusiones. La primera es que la edad suele pasar factura en lo físico y en lo intelectual, pero a unos más que a otros. Y la segunda es que hay otros que no les pasará factura, porque no han sido brillantes nunca, y si lo han sido lo fue para satisfacer su ansia de poder.