«Quien tiene un abuelo tiene un tesoro». Lo sé… el refranero no habla de abuelos, sino de amigos, pero yo he querido llevarlo a mi terreno. Hace años que no viven mis abuelos. A los paternos, Andrés y Genoveva, no tuve la suerte de conocerlos; a los maternos, Paco y Paca, los disfruté con intensidad.

Arranqué esta colaboración recordando historias que nos contaba mi abuela. Seguro que escribiré más líneas porque mis abuelos fueron claros ejemplos de sacrificio, pasión y respeto. Precisamente, esos valores los encontré en Andrés, el ebanista de Zarandona. Coincidí con él al salir del tanatorio de Espinardo. Yo fui a mostrar mis condolencias a una amiga que despedía a su marido y él, a un vecino. Andrés aparcó su viejo vespino verde junto a mi bicicleta. Comenzamos hablando del tórrido día. La climatología siempre da pie a conversaciones triviales como las que se dan en los ascensores. Sin embargo, esta no lo fue. Andrés empezó a narrar detalles de su vida y me habló de muchas cosas: de la enfermedad de su hija mayor, de la trágica muerte de su primera mujer cuando él tenía 32 años y de la actual, que tiene pérdidas de memoria, lo que les impide ir a su casa de la playa, «la pobre no sabe dónde deja las cosas», decía entristecido. Recordó también a su madre, cuando la ayudaba a montar el puesto de hortalizas en el lateral de la iglesia de San Lorenzo. Su familia tuvo que trabajar duramente porque «hemos sido pobrecitos de remate».

Las historias iban y venían sin orden cronológico. Lo mismo hablaba de su hermano, al que apodaba ‘el señorito’, que de su maravillosa nieta, quien asegura que su abuelo tiene historias para escribir un libro. Andrés, orgulloso, me contaba que, con solo 16 años, hizo su primera ventana ‘estilo catalán’. Su jefe del taller en San Antolín pregonaba por el barrio que «este chaval iba a ser un gran maestro». Y lo fue, especialmente para su sobrino, actualmente al frente del negocio, «uno de los pocos carpinteros buenos que quedan»…

«Bueno, voy a ver si despido a mi vecino. ¡Gracias por este ratico, guapa!».

Era mediodía. Su hija pequeña les había dejado lubina para comer. Entonces, lentamente, echó a andar el ebanista de Zarandona, de 91 años, con su ‘libro’ -como dice su nieta- repleto de historias que esa mañana, afortunadamente, decidí no perderme.