¿Comunión o miniboda?

Muchas personas siguen las creencias religiosas por tradición, otras son creyentes y otras se oponen abiertamente a que exista un Dios. Y están los que niegan la existencia divina y se apuntan a cualquier evento religioso que implique fiesta. Eso sí, no los verás en la Iglesia para confesarse.

Hubo un tiempo en que comulgar, cuando cumplías los 9 años, era una simple celebración familiar, gestionada con cuatro duros. Hoy todo ha cambiado, cualquier padre o madre descubre que la Primera Comunión es una mezcla entre una boda cara, un festival de música en Ibiza, un congreso en Abu Dabi o una final de Champions League. Todo protagonizado por un niño o niña que, en muchos casos, lo único que quiere es jugar con sus amigos, comer patatas fritas y recibir algún billete de sus familiares.

Quien lleve años sin asistir a una comunión verá que el panorama ha cambiado por completo. Antes, tras la ceremonia, venía la comida familiar en algún bajo, el álbum de fotos con la cámara de papá y si había suerte, el regalo estrella: una bicicleta.

Madre mía, cómo ha cambiado la película. Hoy, tras la catequesis, llega la reserva del restaurante, que conviene hacer con muchos meses de adelanto. Hay listas de espera, presupuestos, como si de una hipoteca se tratase, y reuniones para decidir hasta el último detalle.

Lo primero que llama la atención es la ropa. El niño, que hace dos semanas iba al colegio con una camiseta de Messi, aparece vestido como un joven aristócrata alemán dispuesto a inaugurar un puerto deportivo en Mallorca. La niña, puede parecer una princesa o una estrella de cine. Los padres y los invitados tampoco se quedan atrás, llegan tan elegantes que uno duda si la comunión es en la parroquia o en los premios Goya.

Por si no hemos gastado bastante, llegan los reportajes fotográficos. Ahora hay que contratar un fotógrafo profesional. Ni en nuestra boda fue mejor. Antes se hacían tres fotos en la puerta de la Iglesia y una con la familia. Hoy se hacen sesiones en la playa, jardines, castillos, estaciones de tren abandonadas y bosques encantados. Hay niños posando con una seriedad que ni los modelos de Jean Paul Gaultier. Uno contempla las imágenes y piensa: «Este chaval no va a hacer la comunión; se va a presentar a las elecciones generales».

Seguro que recuerdan la típica estampita de la fotografía del niño con las manos rezando y la fecha de su Primera Comunión. Ahora se diseñan campañas de marketing con amplios reportajes que se pueden consultar en un código QR y diseños que superan a la revista Hola.

Y llegamos al banquete. Lo que antes era una comida familiar se ha transformado en una experiencia gastronómica. Tras el corte de la cinta a la entrada del restaurante y el preceptivo baile de los comulgantes de mesa en mesa, siguen los cócteles de bienvenida, cortadores de jamón, estaciones temáticas, sushi en directo y fuentes de chocolate, con una pasión propia de Máster Chef Junior. Mientras tanto, el protagonista suele estar más pendiente de las croquetas y de cuándo podrá ir a jugar con sus amigos.

Porque esa es la gran paradoja: mientras los adultos dedican meses a organizar hasta el último detalle, el niño suele tener preocupaciones mucho más sencillas. Quiere saber si vendrán sus amigos, si podrá jugar y si habrá suficiente tarta.

Si pensaban que esto termina aquí se equivocan, queda la animación. En algunas comuniones hay castillos hinchables más grandes que la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero. Hay magos, payasos, monitores, videojuegos, futbolines, gafas de realidad virtual, cañones de espuma y espectáculos que bien podrían valer para el Grand Prix.

Uno empieza a sospechar que los niños son una excusa y que los adultos están compitiendo silenciosamente en una especie de Juegos Olímpicos de la Comunión.

Porque existe una presión social no escrita. Cuando alguien anuncia que su hijo hace la comunión, automáticamente aparece la pregunta: ¿dónde es la celebración? Y amigos, eso ya marca la categoría del evento y las inevitables comparaciones. En pocos años veremos entradas numeradas, retransmisiones por streaming en Youtube y fuegos artificiales sincronizados con música épica de Gladiator, como si estuviésemos en Terra Mítica.

Se me olvidaba: quedan los regalos, algo importante para el que comulga. Antes había regalos valiosos (la bicicleta, el reloj y los sobres con dinero) y regalos inservibles (la pluma en el lapicero, el portahuevos, el marco de fotos de plata…). Hoy los niños reciben su primer móvil (qué horror, con 9 años), viajes a Disneyland o cantidades de dinero que muchos adultos no reúnen en varias semanas de trabajo. No es extraño que algunos pequeños lleguen a pensar que hacer la comunión es una excelente inversión financiera.

Lo mejor de estas celebraciones sigue siendo que reúnen a las familias y permiten compartir un día especial, aunque algunos aprovechen para reprocharse trapos sucios del pasado. Sin embargo, quizá convendría preguntarse si no estamos exagerando un poco. Al fin y al cabo, hablamos de niños de nueve años que, en la mayoría de los casos, no necesitan espectáculos, fotógrafos de lujo ni banquetes interminables para ser felices. Porque, cuando pase el tiempo, recordarán exactamente lo mismo que recordábamos nosotros: los amigos, los juegos, la tarta y lo bien que se lo pasaron.

Tal vez hemos convertido una celebración infantil en una competición entre adultos. Y quizá la solución sea más sencilla de lo que parece: menos exhibición, menos gastos y más diversión. Porque los niños no necesitan una boda en miniatura. Les basta una fiesta con sus amigos, unas buenas croquetas y una montaña de patatas fritas.