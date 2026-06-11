Un Woodward nacido en Cartagena

Para mí ha sido una sorpresa descubrir que el periodista de investigación que ha levantado desde su puesto en El Confidencial la trama de tintes golpistas etiquetada como ‘las cloacas del PSOE’ nació nada más y nada menos que en mi ciudad, Cartagena. En concreto, me enteré —y pude tener una primera impresión del personaje— en la entrevista que le hizo Soto Ivars, otro periodista murciano, en este caso aguileño, que brilla últimamente con mucha luz propia en el panorama de los youtubers. No es que yo ejerza mucho de cartagenero. En realidad, siempre me ha dado un poco de vergüenza ver cómo algunos de mis conciudadanos confunden el apropiado amor a nuestra tierra con desvaríos tribales cargados de muchas emociones negativas y pocas acciones efectivas para hacer realidad la más que legítima aspiración provincialista.

Yo, que iba para periodista y me quedé en redactor publicitario, me felicito como cartagenero y demócrata convencido de que mi ciudad haya servido de cuna para alumbrar al que solo puede clasificarse como el Woodward español, autor o coautor de célebres investigaciones como las de El Pequeño Nicolás o Los Papeles de Panamá. El que ya cuenta en su haber con el premio al periodista del año por parte de la Asociación de la Prensa de Madrid —lo que demuestra que era un desconocido para mí pero reconocido ampliamente por sus colegas— se merece la equiparación al célebre periodista de investigación de The Washington Post. Y no solo por la calidad y la valentía de su trabajo sino también en gran parte por las similitudes de las operaciones que uno y otro han sacado a la luz.

El Watergate puso definitivamente en evidencia la cutrez y la baja estofa de Richard Nixon, conocido ya antes de llegar a la presidencia con el revelador mote de ‘tricky dicky’. La fontanera del caso cloacas está demostrando estar al mismo nivel de cutrez y bajeza de aquellos célebres truhanes que asaltaron la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate. No confío sin embargo en que su jefe Sánchez se despida del poder con la dignidad con la que lo hizo Nixon en aquella ocasión.