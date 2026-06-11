Territorio, empresas y acompañamiento: el valor de crecer juntos

La entrega de los Premios Empresa del Año, celebrada en esta ocasión en Murcia, vuelve a situar el foco en aquello que verdaderamente impulsa el progreso económico y social de los territorios: sus empresas. Para Banco Sabadell, formar parte de esta iniciativa no es únicamente una forma de reconocer trayectorias empresariales de éxito, sino también una expresión coherente de nuestra manera de entender la banca y nuestro compromiso con el desarrollo económico desde la proximidad.

La Dirección Territorial Este de Banco Sabadell abarca un conjunto de territorios dinámicos, diversos y con una fuerte personalidad empresarial. Se trata de un eje clave dentro del mapa económico español, caracterizado por un tejido productivo resiliente, una elevada presencia de pequeñas y medianas empresas y una clara vocación emprendedora. Desde este territorio acompañamos cada día a compañías de muy distintos sectores, tamaños y grados de madurez, todas ellas con un denominador común: su papel esencial como motor de crecimiento, empleo e innovación.

En un entorno económico marcado por la transformación constante, la incertidumbre y la necesidad de adaptación, las empresas requieren algo más que soluciones financieras. Necesitan un socio que entienda su realidad, que se anticipe a sus necesidades y que esté presente en los momentos clave de la toma de decisiones. Ese es el modelo de relación que defendemos en Banco Sabadell y que aplicamos de forma transversal en toda la Territorial Este.

Nuestro acompañamiento se basa en la cercanía, el conocimiento profundo del cliente y la especialización. Cada empresa cuenta con un director especializado en empresas, que actúa como interlocutor estable y conoce en detalle su proyecto, su sector y sus retos. Este modelo se refuerza con sesiones periódicas de planificación, en las que analizamos conjuntamente la evolución del negocio, evaluamos riesgos y oportunidades y trazamos estrategias de futuro.

La financiación es una de las palancas fundamentales para el crecimiento empresarial. Por ello, desde Banco Sabadell trabajamos para ofrecer respuestas ágiles y eficaces, adaptadas a las necesidades concretas de cada compañía. Apostamos por marcos de financiación estables, que aporten visibilidad y certidumbre, especialmente en contextos de volatilidad, permitiendo a las empresas planificar con mayor tranquilidad sus inversiones y su operativa diaria.

Pero acompañar a las empresas hoy implica también ayudarlas a proteger su negocio. La digitalización ha transformado profundamente la manera de operar, abriendo nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. En este contexto, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento estratégico para la continuidad de cualquier organización. En Banco Sabadell estamos implementando soluciones específicas orientadas a proteger los datos, las operaciones y los activos digitales de nuestros clientes, ayudándoles a minimizar amenazas y a garantizar la continuidad de su actividad.

La digitalización es, además, una palanca clave de eficiencia y competitividad. Desde la Territorial Este estamos reforzando nuestras capacidades de autoservicio y optimizando la experiencia de cliente en los canales online, facilitando una gestión más ágil, flexible y segura de los servicios bancarios. Este enfoque se complementa con soluciones especializadas como la valoración de carteras de deudores o los seguros de cobro, que contribuyen a una gestión financiera más sólida y predecible.

Otro de los ejes diferenciales de nuestra propuesta es la especialización en los servicios. Conocemos la diversidad sectorial de los territorios que integran la Dirección Territorial Este y trabajamos para adaptar nuestras soluciones a las particularidades de cada actividad. Desde sectores tradicionales hasta industrias innovadoras, nuestro objetivo es aportar valor real, con conocimiento, asesoramiento experto y una oferta ajustada a las necesidades específicas de cada empresa.

Todo ello se sustenta en una manera de hacer banca que combina innovación y proximidad. En un mundo cada vez más digital, seguimos defendiendo la importancia de las relaciones personales, del trato directo y de la escucha activa. Creemos firmemente que la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al revés.

Las empresas, y especialmente las pymes, son el verdadero motor de la economía. Representan una parte fundamental de nuestra actividad y de nuestro compromiso como entidad. Por ello trabajamos cada día para estar a la altura de esa confianza, ofreciendo un apoyo integral que combine financiación, asesoramiento y acompañamiento a largo plazo.

En este marco, los Premios Empresa del Año adquieren un significado especial. Son una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la visión y la capacidad de adaptación de las empresas, pero también para reforzar los vínculos entre el banco y el tejido productivo del territorio. Una cita que pone en valor el presente y, al mismo tiempo, invita a mirar al futuro con ambición y confianza.

En la Región de Murcia, Banco Sabadell mantiene una relación estrecha y continuada con el sector empresas, basada en una manera muy concreta de entender la banca: desde la especialización y la cercanía. No ofrecemos soluciones genéricas, sino propuestas adaptadas a la realidad de cada compañía, construidas a partir del conocimiento profundo de sus sectores.

Nuestro compromiso con las empresas de la Región de Murcia se apoya en una banca de proximidad, con gestores especializados que conocen realmente a sus clientes, que entienden su contexto y que actúan como interlocutores estables a lo largo del tiempo.

La Región de Murcia cuenta con un tejido empresarial dinámico y diverso, en el que las pymes desempeñan un papel esencial como motor de empleo y desarrollo territorial. En Banco Sabadell trabajamos para facilitar su crecimiento mediante una oferta de servicios flexible y orientada a aportar valor real. La agilidad en la respuesta, la estabilidad en las condiciones de financiación y el asesoramiento experto forman parte de una propuesta pensada para dar seguridad y certidumbre a las empresas en un entorno económico cambiante.

Porque en Banco Sabadell entendemos la banca como una relación de largo recorrido, basada en la confianza, la cercanía y el conocimiento profundo del territorio. En la Región de Murcia, como en el conjunto de la Dirección Territorial Este, seguiremos trabajando para estar al lado de las empresas, acompañarlas en sus decisiones y contribuir a su crecimiento. Con innovación, con especialización y con la atención personalizada que solo una banca de proximidad puede ofrecer, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo un socio clave para el desarrollo empresarial y económico del territorio, hoy y en los próximos años

Mi más sincera enhorabuena.