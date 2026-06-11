Sesenta velas

En unos pocos días cumpliré 60 y no habrá espacio en la tarta para tanta velita. Será ridículo. Cuando hay más velas que tarta (aunque sea tamaño familiar) es que estamos cumpliendo años por encima de nuestras posibilidades.

Significa que estamos estirando el chiste y éste va dejando de tener tanta gracia. Como la vida es "eso que pasa mientras nosotros nos ocupamos siempre de otras cosas", no nos queremos dar cuenta de las señales que —siempre tan amable— nos manda la decadencia. Estamos demasiado ocupados en evitar vivir como para reparar en estas tonterías.

Hasta que, en un instante, advertimos dónde estamos. En mi caso no fue cuando me sorprendí diciendo más de tres veces al día "qué barbaridad", que es la señal sutil de que nos hemos hecho definitivamente mayores según Manuel Vicent. No. Fue después de una noche concreta, sé en qué fecha cayó, cuando todo cambió sin saber por qué según puse un pie fuera de la cama.

Nos vamos a dormir como de costumbre y a la mañana, aunque no ha sucedido nada, ya toda nuestra vida anterior, si nos damos la vuelta, la contemplamos ajena, impracticable, allá en lo alto de un acantilado. Dicen que la vejez le cae a todos no como un proceso sino de pronto. Una mañana exacta, temprano, viene un desconocido a vernos y el desconocido somos nosotros.