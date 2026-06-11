Cuando el reloj juega en contra de una víctima de agresión sexual: el caso del ginecólogo

Un ginecólogo de Murcia era detenido después de que una mujer, trabajadora también en el hospital, aunque de una empresa externa, denunciase que la había agredido sexualmente, con tocamientos impropios y besos no consentidos. Lo publicó en primicia este periódico.

Lo llamativo del caso, además de la gravedad de los hechos que se investigan por la Justicia, es que estos habrían ocurrido en marzo de 2025, más de un año antes de que la deunciante fuese a la Policía.

Como abogado que interviene habitualmente en procedimientos de violencia sobre la mujer, tanto en el ejercicio privado como a través del turno de oficio, hay una recomendación que suelo repetir con frecuencia: cuando una persona ha sido víctima de un delito, no conviene dejar pasar el tiempo antes de denunciar. ¡Denunciad ya!

La razón es sencilla. En Derecho Penal no basta con que algo haya ocurrido: ha de poder demostrarse. Y el paso del tiempo es uno de los mayores enemigos de la conservación de la prueba.

Esto resulta especialmente importante en los delitos contra la libertad sexual, como el que nos ocupa, aunque también en otros enmarcados en la violencia de género. Cuánto más se tarda en denunciar, más difícil resulta conservar pruebas, localizar testigos (en este caso, compañeros de la víctima han declarado que supieron del ataque sexual al poco de ocurrir, porque ella se lo contó) o reconstruir con precisión lo sucedido. En algunos casos, la consecuencia de que el reloj haya jugado en contra puede ser el archivo de las actuaciones por falta de elementos suficientes o indicios para continuar la investigación. Aunque lo denunciado sea cierto.

Quede claro que el hecho de que una denuncia se presente tarde no significa necesariamente que sea falsa ni que carezca de fundamento. Existen múltiples razones (miedo, vergüenza…) por las que una víctima puede tardar en dar el paso. Los abogados y los tribunales son plenamente conscientes de esta realidad.

Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente probatorio, el retraso genera dificultades evidentes. En los casos de agresión sexual, la dificultad estriba en que no es posible realizar un examen forense físico a la víctima inmediatamente después de lo ocurrido. Pero también se corre el riesgo de que otras pruebas desaparezcan, las conversaciones se borran, los mensajes se pierden, las grabaciones desaparecen, los testigos olvidan detalles y la memoria humana, por muy sincera que sea, se deteriora inevitablemente con el paso del tiempo.

Tras reiterar que lo aconsejable es denunciar cuanto antes, surge otra cuestión. La de qué pasa a la hora de probar aquellos delitos que se producen en la intimidad, sin testigos y donde únicamente existen dos versiones contrapuestas, la de la denunciante y la del denunciado.

La respuesta es que, en determinadas circunstancias, la declaración de la víctima puede ser suficiente para fundamentar una condena. El Tribunal Supremo lo ha reiterado en numerosas resoluciones, entre ellas la Sentencia 171/2022, de 24 de febrero. Ahora bien, para que ello ocurra deben concurrir una serie de requisitos: que no existan motivos espurios de denuncia, como enemistad o ánimo de venganza; que el relato sea persistente y coherente a lo largo de la causa judicial, y que la declaración resulte lógica, detallada y verosímil.

Una vez más, Cronos adquiere una relevancia especial. No es lo mismo narrar unos hechos ocurridos hace unos días que intentar reconstruir con exactitud una situación sucedida años atrás. Si de por sí la Justicia se dilata, una denuncia tardía complica las cosas.

Piense usted que, la víctima en el juicio debe volver a relatar episodios ocurridos mucho tiempo atrás, mientras que jueces y tribunales deben valorar cuidadosamente hasta qué punto determinados olvidos o imprecisiones son consecuencia natural del paso del tiempo o significa que la persona está alterando la realidad, pues se corre el riesgo de invertir la carga de la prueba y que el imputado tenga que demostrar su inocencia y no al revés.

La Justicia necesita pruebas. Y aunque la verdad no desaparece por el mero paso del tiempo, sí pueden hacerlo los medios necesarios para acreditarla. Denunciar cuanto antes no solo permite una respuesta más rápida de las autoridades, sino que también aumenta considerablemente las posibilidades de que los hechos puedan ser esclarecidos. Demostrados. En materia penal, el reloj no suele ser un aliado de nadie. Más bien, el enemigo.