El Ministerio del Pero

Hay palabras que deberían pasar un control de armas. No las grandes —patria, nación, Occidente, tradición—, que llegan con escolta ideológica y se anuncian solas. Las peligrosas son las pequeñas, las que parecen no decir nada. El ‘pero’, por ejemplo.

El ‘pero’ parece educado. Dice que comprende, que respeta, que no tiene nada contra nadie. Luego empieza a retirar cosas. Primero el rostro. Después la biografía. Luego la pobreza, el cansancio, la intemperie. Al final, donde había una persona queda una categoría: el inmigrante. El ‘pero’ no mata; prepara la conversación para que otros puedan matar la compasión sin mancharse.

España tiene un Ministerio del Pero. No figura en el BOE, pero trabaja mucho. Tiene delegaciones en bares, taxis, comunidades de vecinos y grupos de WhatsApp, esa diputación permanente de la sospecha donde la verdad llega siempre reenviada. Su funcionario más eficaz no siempre es un extremista. A veces es alguien que cobra poco, mira el alquiler, espera en el centro de salud y siente que la vida se le ha estrechado. Entonces necesita que la culpa tenga una cara, un acento, un nombre de fuera.

Ahí aparece la ultraderecha. No inventa el miedo: lo encuentra circulando por abajo, entre nóminas cortas, barrios fatigados y vidas que no llegan. Su oficio consiste en darle una dirección. No hay populismo eficaz sin traducción: convierte la inseguridad material en sospecha identitaria. Donde había una pregunta social compleja coloca una respuesta tribal. Donde había desigualdad escribe invasión. Donde había abandono señala a un extranjero.

Por eso no basta con llevarse las manos a la cabeza cada vez que el odio encuentra una frase eficaz. Hay que desmontar la frase, sí, pero también apagar la caldera donde se cocina: el abandono, la incertidumbre, la vida menguante de quienes sienten que nadie les habla salvo para pedirles paciencia. El odio no siempre nace del hambre, pero prende mejor donde la política dejó un descampado.

Leer las palabras del papa como una homilía contra Vox es quedarse corto. Señalaban algo anterior: la disputa por la dignidad humana, ese principio que todos invocan y tantos restringen cuando cambia de acento o de piel. La dignidad no empieza donde empieza nuestra simpatía. Empieza donde nos incomoda reconocer al otro como igual.

La Iglesia, sin embargo, no puede presentarse como notaria universal de la dignidad mientras conserva demasiados expedientes abiertos con la libertad de los otros. Ha sido refugio y sótano, consuelo y candado. En esta batalla no basta con señalar el pecado ajeno: también hay que abrir los propios archivos.

Sorprende, además, cierta pleitesía del circo ibérico, que diría Ska-P. Que un papa entre en sede parlamentaria para censurar leyes peleadas y aprobadas por las Cortes —aborto, eutanasia y otras conquistas civiles— no es una simple opinión religiosa. Es una escena de las de alta política porque sucede ante la representación nacional, allí donde la ciudadanía convierte el conflicto, la controversia en ley. Hubo aplausos que parecían ovacionar una ética universal y, al mismo tiempo, reservarse el derecho a desactivarla en el programa electoral cuando esa ética baja de la solemnidad al derecho concreto. Pero una democracia adulta no debería poner a la soberanía popular a practicar semejante genuflexión.

Luego León XIV habló de desarmar el lenguaje. No es hablar flojo ni volverse inofensivo. Es quitarle munición al adjetivo y pólvora al tópico. Antes de que alguien sea expulsado de un país, casi siempre ha sido expulsado de una frase.

Pero, en fin, el Ministerio del Pero seguirá abierto mañana. Alguien dirá que no es racista, pero. Alguien asentirá para no discutir. Alguien cambiará de tema. Así se desgasta una democracia: no cuando entra demasiada gente, sino cuando demasiada gente aprende a dormir tranquila dejando a alguien fuera.