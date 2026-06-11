¿Dónde está la Inspección de Educación?

Mi hija terminó 4 de la ESO el pasado día 3 de junio

Si, como lo oyen, día en el que el propio instituto le solicitaba que devolviera los libros prestados. Al día siguiente acto de graduación, y a partir de ahí, prácticamente "si te he visto no me acuerdo".

La pregunta no es por qué el equipo directivo consiente que miles de alumnos y alumnas se pasen prácticamente todo el mes de junio de brazos cruzados, sino porqué la Inspección de Educación permite semejante dislate.

No olvidemos que entre las funciones principales de la propia inspección está: "Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen, con respeto al marco de autonomía que esta Ley ampara".

Entiendo, que no comparto, que el profesorado tenga dos meses de vacaciones, mas de tres si contamos el conjunto del año, pero de ahí a dejar sin contenido todo el mes de junio, es la prueba del algodón de que el sistema público educativo tiene todavía demasiadas lagunas.

¿No sería más pedagógico que este mes de junio se dedicará a prepararlos para el acceso a primero de bachillerato, metodologías, sistemas de aprendizaje o mil maneras ocupar el tiempo que les recuerdo es obligatorio.

Cubrirse las espaldas enviando mensajes a las familias diciendo que nuestros hijos e hijas no han llegado a clase, es una de las mayores hipocresías que se recuerdan, pero insisto ¿Para qué sirve la Inspección?

Está muy bien que los inspectores e inspectoras se movilicen para cobrar más y exigir más derechos, pero sería bueno que también hicieran su trabajo.

He tenido dos experiencias personales con la Inspección, y en ambas, la respuesta administrativa ha sido decepcionante una vez y la otra bailaba entre la dejadez y la incompetencia.

Ya es tarde, pero sería bueno que la comunidad educativa empezara a hacer algo mas que mirarse el ombligo, por este camino terminaremos todos, incluidos los que creemos y confiamos en lo público, dándole la razón a quienes defienden el sistema privado.