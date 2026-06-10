Hay dos ámbitos en los que la fe es fundamental, uno es la religión y el otro, la justicia. Siendo dos áreas apasionantes en las que he tenido vivencias, no exentas de largos episodios de descreimiento, permíteme, amigo lector, convertirlas en nuestro diálogo, aprovechando la visita del Papa y el curso de algunos sonados procedimientos judiciales. Preguntarás que cómo puede ser la Justicia una cuestión de fe, pero lo es más aún que la religión, pues si la comunidad religiosa cristiana al menos tiene un Papa que es guía y voz pastoral que reconoce la grey, la de jueces y justiciables, por más que crean en la Justicia, no tiene guía, ni pastor.

Las palabras del Papa no sólo conciernen a los creyentes. Como líder espiritual, es una referencia moral que trasciende el ámbito de su propia iglesia, incluso del cristianismo. Sus palabras son valoradas por tirios y troyanos con el mismo interés por recoger de ellas coincidencias con sus propias preocupaciones. Su decisiva aportación es introducir la ética y los valores en el discurso público. Veamos algunas reacciones.

Abascal, que se arroga la supuesta defensa de las tradiciones cristianas, comenta que el Papa pone el acento en la lucha contra las mafias y el derecho de las gentes a vivir donde han nacido; un análisis desquiciado a la búsqueda casual o forzada de cualquier parecido con su amoral radicalismo político.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, estaba preocupada el lunes por que el Papa hablara en catalán en Barcelona; no en qué dice, sino en la lengua en que lo diga, ¡mare de Deu, qué minimalismo intelectual!, a la altura de su insignificancia moral. Ayer martes, el Papa habló en catalán. Dudo que la señora Nogueras haya sido apacentada.

Feijóo dice que el Papa representa lo que no tiene la clase política nacional, convicciones, y supongo que habrá hecho examen de conciencia de sus carencias y pecados. Conociéndolo por sus actos, como pide el Evangelio, debió poner el énfasis en la vergüenza, pero para eso hace falta conocerla, porque de él y su partido sólo escucho descalificaciones e injurias respecto al gobierno y su presidente. Y aún en eso, andan a la zaga de Vox. ¡Vaya tarea!

Rufián pone énfasis en el humanismo del que ha dado muestra León XIV, lo que demuestra un interés creciente por el pensamiento y la cultura. Al menos él atiende a la totalidad del mensaje, no sólo a la conveniencia de sus propios intereses.

Otros, como López Miras en su discurso del día de la Región, aluden a la crítica de la polarización, pero como si no fuera con ellos. El polarizador que despolarice, buen despolarizador será. Por si cabe duda, echa los perros contra quienes quieren acabar con el trasvase y así seguimos con la monserga de siempre.

No nos olvidemos de quienes hacen oídos sordos, porque ayer Mañueco ratificó la prioridad nacional como uno de los principios del gobierno de su comunidad que tomará posesión mañana. En su primer discurso, el Papa León XIV dijo que quien se arrodilla ante Dios no puede despreciar a su hermano, pero la fraternidad universal no va con Mañueco y sus socios de gobierno.

El Papa reivindica el papel de la palabra como vehículo para la paz en un mundo regido por el poder y la ambición desmedida, que no duda en el ejercicio de la violencia, el ánimo de lucro y la deshumanización. Su mensaje no se circunscribe a la comunidad de los creyentes, porque lo trasciende y se convierte en una referencia ética universal. En su mensaje, una de sus prioridades es la justicia social. Nuestras naciones no pueden permanecer impasibles ante las miserias y el dolor de nuestros hermanos, cuyas carencias y miserias son también consecuencia de nuestra opulencia y la explotación secular de sus riquezas.

La Justicia como institución, situada en el objetivo de miles de miradas, no es referente de la virtud que le sirve de denominación. Porque cada sentencia injusta es un desprestigio para la institución al completo. Durante varias décadas de mi vida, primero como estudiante, luego como profesional e incluso en una modesta docencia, he tenido oportunidad de leer miles de sentencias. Unas encomiables y magistrales, que han marcado líneas jurisprudenciales o han resuelto conflictos con un criterio justo y ecuánime, pero otras muchas manifiestamente mejorables. Cada una de aquellas otras que rezumaban desidia, desinterés o, también en ocasiones, descuido y desconocimiento de las normas que los tribunales están obligados a conocer y respetar, se convierte en una mácula en un poder judicial que no hace honor a su nombre ni a su función constitucional.

De la misma manera que los casos de pederastia menoscaban el magisterio de la Iglesia, las malas sentencias erosionan a la Justicia y deterioran la fe que los ciudadanos precisamos en instituciones prístinas que representen los valores que una sociedad erige como principios universales de convivencia.

Seamos o no creyentes, las palabras del Papa no nos pueden dejar indiferentes. A la Conferencia Episcopal, sin mencionar expresamente los casos de pederastia, pero referido a los damnificados, pedía responder con escucha, verdad, justicia y reparación. Cuatro actitudes que valen tanto para los obispos como para los jueces. También para todo aquel que sienta por sus venas algo de humanidad.