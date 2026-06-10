¡Ese papa, oé!

Entre finales y recuperaciones, siempre hay dos semanas para hacer cosas. Yo empecé el jueves yendo a Barcelona con mi padre. Vimos triunfar a nuestros muchachos del baloncesto en el Palau, pero no pudieron aguantar el tirón en el último partido. Desde esta tribuna vuelvo a invitar al chiquitico DeJulius a lentejas, que seguro que le van bien para fortalecer su lesión en el pie por su abundante hierro. No debe ser fácil resistir a la insistencia de Alejandro Gómez, que le habrá hecho una oferta leguminosa: «Las tomas o las tomas de cena».

Al día siguiente llegué a Madrid, colonizando el piso de Manuel Becerra de mis amigos Javi, Pepe y Álex. Cinco minutos hasta la plaza de Las Ventas para ir calentando motores. Junto a la estatua de El Yiyo, los tenderetes se engalanaban con unas bufandas impropias de junio que retrataban a León XIV sobre blanco y oro, la misma combinación que eligió Borja Jiménez para un Madrid que iba del amén al olé. Entre rostros de ilusión avanza un Mercedes militar blanco y un señor con gorrito y nombre selvático. Era el papa de Roma, a quien, inasequibles al desaliento, conseguimos ver tras rodear todo Madrid para encontrar un hueco en la Castellana.

Al finalizar la vigilia, víspera del Corpus que se expuso en el altar, salimos de allí con mucha paz, que contrastaba con el barullo de cuatro jóvenes que subían al metro aclamando a Bad Bunny. Me convencí de la primacía de la serenidad, de la brisa suave frente al huracán. Alejarme del ruido que aletea continuamente sobre mí, como ese helicóptero que sobrevolaba la capital velando por el papa y por nuestro insomnio. No habría de conseguirlo, pues nos alentaba al sueño la bendición. Eso y que llevábamos más kilómetros que la Berlingo de mi tío Teodoro.

Ya fui a la JMJ de Lisboa. Lo hice en un gran grupo del que me llevé grandes amigos. Esta vez todo fue reducido en previsión y componentes. Mis expectativas fueron superadas, pero me deja algo triste no haberme integrado con más jóvenes, empujar y, sobre todo, dejarme empujar. El domingo fuimos a la misa antes de echar un rato horrible frente a las Pinturas Negras de Goya. La liturgia fue de una belleza sublime. Me esperaba una catástrofe musical porque soy un criticón, pero me alegro de que me callaran la boca y me la abrieran del asombro. Pedro y su Maestro en la Plaza de Cibeles. Quizá tendría otra opinión si en el Paseo del Prado los árboles no nos cubriesen el sol.

El tiempo afecta al ánimo: en El extranjero de Camus, un tío se carga a otro porque hace mucho calor. Cosas de franceses.