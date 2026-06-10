Huelga de médicos: ‘Dejen de jugar con los pacientes’

No, no es una huelga que persiga fortalecer el sistema público sanitario, la auténtica joya de la corona de las políticas públicas, incluso por encima de la propia educación, y si me apuran, mucho más importante que el deteriorado y a veces prostituido poder judicial.

La ya enquistada huelga de médicos, liderada y promovida por una parte del colectivo, lo único que está consiguiendo es perder adeptos, usuarios y pacientes, hartos de ser utilizados para presionar a la Consejería y al Ministerio, para beneficio casi exclusivamente de ellos.

No querían seguir haciendo guardias de 24 horas, y el Ministerio en su proyecto las prohíbe, querían que sus guardias coticen para la jubilación, una auténtica mentira, ya que todos los grupos A1 de la administración, cobran, cuando pasen a su jubilación, el máximo permitido, por no hablar de determinados derechos que solo obtiene este colectivo frente a otros del propio sistema.

Y así podríamos desgranar uno a uno los verdaderos problemas del sistema público sanitario, que como las brujas ‘haberlas haylas’ y de mil colores, desde el cumplimiento horario a la permisividad con alfombra roja incluida, existente en la compatibilidad con la privada.

No he oído ni leído la más mínima demanda por parte de las entidades convocantes de rentabilidad de quirófanos públicos, de cumplimiento horario, como el resto de profesionales del sistema, ni una medida para la prevención y reducción de listas encaminadas a campañas de consumo de alcohol, tabaco, contaminación o propuestas para mejorar la calidad de vida de la población.

Algunos venimos defendiendo que la mejor medida para garantizar la sostenibilidad del sistema, pasa, no por ampliar el número de facultativos, sino por reducir, no las listas de espera, sino el número de enfermos (alimentación saludable, fomento del ejercicio físico, etc.).

Seguir utilizando a los pacientes como si fueran juguetes rotos, como una especie de parapeto o escudos humanos, es un grave error, más aún, si quieren que los pacientes y usuarios seamos los que hagamos el trabajo sucio, haciendo concentraciones o manifestaciones contra el gobierno de España o contra la Consejería de Salud, están tomando el camino equivocado, y el efecto boomerang no tardará en llegar.

Seguir empeñados en convertirse en la ‘nobleza’ laboral del sistema, con su propia mesa y exclusiva negociación, lo único que logrará será ponerse enfrente al resto de profesionales, y esa es la puerta de entrada al deterioro del propio sistema.

Si lo que quieren es compaginar abiertamente la actividad privada con la pública, hacer, como se dice en la huerta, de su capa un sayo, habría que ser valientes y decirlo sin ambigüedades. Hubo una película muy famosa en los años 90 que se titulaba: ¿Por qué le llaman amor, cuando quieren decir sexo?

La sanidad pública no es del colectivo médico, ni tan siquiera de la Ministra ni de los trabajadores del sistema, sino de todos, incluido el colectivo más importante de todos, el que da sentido a todo, el de los enfermos y pacientes.

La sociedad necesita al colectivo médico, pero no para que se hagan dueños del cortijo, sino para que se conviertan en referencia de una gestión responsable.