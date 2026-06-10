Agentes inmobiliarios virtuales

A pesar de que Sam Altman, el CEO de OpenAI se ha desdicho recientemente de su afirmación acerca de que la IA supondría el fin del trabajo realizado por los humanos, la realidad es que, a una gran parte de la sociedad, de toda edad y condición, le embarga una profunda incertidumbre y cierto temor ante el futuro de su trabajo o de su negocio por razón de la IA. Por si me cabía alguna duda, he visto en los últimos días cómo se expresaba ese miedo (por decirlo claramente) en los ojos de los profesionales inmobiliarios que acudieron a un encuentro sectorial celebrado en Barcelona y promovido por una entidad financiera del Grupo Santander especializada en colocar hipotecas a compradores bajo la tutela de las propias inmobiliarias.

Allí, los gurús de la cosa hicieron espectaculares demostraciones de cómo el trabajo de contactar propietarios y enseñar propiedades por el móvil puede perfectamente ser suplantada por un agente virtual, que no es otra cosa que un avatar que se expresa de una forma más o menos natural para comunicarse con su interlocutor. El hecho de que las expresiones faciales y la voz del avatar sean reconocibles como tal, aún no engaña a nadie. Todo el mundo sabe que eso no será así dentro de días, semanas o, como máximo un año. Así de rápido avanza el perfeccionamiento de las aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial.

No se trata solo de que el agente inmobiliario virtual intercambie algunas frases tópicas para inducir a un contacto final con el agente humano. La IA puede responder de forma inteligente y matizada a partir de un amplio conocimiento de su materia y de los datos que le proporciona el sistema. En poco tiempo nos importará un pimiento quién haya realmente detrás de la conversación.

Lo importante será conseguir la información que necesitamos. Eso no quiere decir que los agentes inmobiliarios vayan a desaparecer, sino que se especializarán en la relación personal con sus clientes y desarrollarán la inteligencia emocional necesaria para mejorar la experiencia de compra y venta de sus clientes.

Por decirlo de una forma rápida y soez: masturbarse está bien, pero follando se conoce gente.