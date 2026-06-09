Reino Unido, una colonia de EE UU

La ultraderecha trumpista norteamericana intenta influir en la política del Reino Unido arrimando el ascua a su sardina cada vez que tiene ocasión. La última excusa ha sido la filtración de los vídeos filmados por las cámaras de los policías cuando atendieron en 2025 a un chico blanco desangrándose en el suelo que repitió hasta nueve veces «no puedo respirar», expresión que recuerda literalmente a la que salió de la boca de George Floyd, años antes en Chicago, en este caso un hombre de raza negra. Los vídeos filtrados ahora muestran cómo la Policía se queda a su lado esperando que llegue la ambulancia, mientras que el asesino, un inmigrante de etnia sij, está de pie junto a ellos contándoles una película completamente distorsionada de los hechos. Finalmente, este ha sido condenado ahora a cadena perpetua. La justicia se ha hecho, pero la filtración de las imágenes policiales ha desatado una ola de indignación contra los inmigrantes y una crítica feroz a una policía supuestamente condescendiente con ellos. En Reino Unido, llueve sobre mojado.

J. D. Vance y Elon Musk, los arietes del trumpismo global, se han unido al coro de las protestas de la derecha racista británica culpando de todo a la política del primer ministro laborista y su supuesta manga ancha con los inmigrantes.

Eso nos recuerda que el sentimiento antiinmigratorio teñido de racismo fue uno de los grandes argumentos que utilizaron los partidarios del Brexit para ganar el referéndum. Utilizaron una denigrante foto de una multitud de supuestos turcos agolpándose en una valla para vaticinar que 75 millones de musulmanes entrarían en la UE y llegarían sin cortapisas al Reino Unido. El que se haya demostrado ser una de las gruesas mentiras de la campaña del Brexit parece no afectar lo más mínimo a los responsables de aquel desaguisado, del que se cumplirán diez años en apenas unos días.

Los británicos que soñaron con alinearse con sus primos del otro lado del Atlántico comprueban cada día que los dirigentes norteamericanos no desean la reunión del antiguo y el nuevo imperio. Solo sueñan con convertir la antigua metrópolis en su propia colonia a las puertas del continente europeo.