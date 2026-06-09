Mentir y resistir

No hay pistola humeante. Ni siquiera una anotación sobre que «ha llamado P punto G punto». Además, y este es el argumento predominante, ¿cómo va a pagar políticamente un humilde concejal de provincias con todo lo que está cayendo sobre Pedro Sánchez? Es evidente que se trató de una ocurrencia del director de la empresa concesionaria, que al constatar que el Auditorio estaba a reventar, ordenó a los trabajadores que acudieran a las conferencias, incluso sin prever dónde se iban a sentar. Lo hizo mal, es cierto. No se molestó en inscribirlos previamente, y los privó de la audición durante la primera media jornada, la más interesante, pues en ella intervino el primer teniente de alcalde, José Guillén, de modo que cuando acudieron («todavía estás a tiempo de asistir!», convocaba un tuit del Ayuntamiento con la jornada en marcha, a pesar de que los inscritos petaban el recinto, según la versión oficial), cuando acudieron, digo, ya decaía el interés y clareaba el público. Por eso era tan importante que resistieran hasta el final, cuando esa autoridad entregaba unos premios.

Fue cosa del director de la empresa, a quien le dio un repente a mediodía apelado por la necesidad de que los jardineros municipales se instruyan en la formación sobre nuevas tecnologías. Y los siempre malpensantes atribuyen la responsabilidad de la improvisación al teniente de alcalde. Con lo bueno que es nuestro Pepico...

No hay pistola humeante, salvo tal vez la sarta de mentiras contenida en un comunicado del PP redactado y autorizado por vaya usted a saber quién. Es cierto que las afirmaciones más rotundas de ese texto, remitido a los medios por la tarde, quedaron en fosfatina a partir de las seis de la mañana en la web de La Opinión, pero Guillén no es el único mentiroso ni será el último en la vida política. Mira a Sánchez. Hoy, la mentira y la resistencia a las responsabilidades políticas son valores que suelen ser aplaudidos al identificarlos con la habilidad, el relato o la asimilación de la persona con el destino: Este concejal seguirá haciendo grandes cosas por Murcia... Murcia y Pepe Guillén, nuestro Pepico, son indisociables. Y esta es la única verdad.