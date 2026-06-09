María Jover, primera dama de la judicatura

Hay primeras damas maridos mediante. No así María Jover Carrión, primera jueza que ejerció en España en 1972, por talento, estudio y porque seis años antes se derogó la ley que lo prohibía. Cuatro generaciones de abogados en su familia. Con vocación genética aprobó a la primera las dos oposiciones: jueza de distrito y de primera instancia. Una vida dedicada a la Justicia: el pasado 13 de marzo recibió por parte de la Comunidad Autónoma un merecido reconocimiento (perdurable en la placa colocada en el Palacio de Justicia).

María se suma a la nómina de «Murcia. Región de Mujeres» que han hecho camino al andar también para que otras avancen. Diez años y once destinos han pasado desde su jubilación, tras dedicarse profesionalmente más de 40 años. La joven y atractiva jueza (miren la foto) ocupó su primer destino en Fraga y llegó finalmente a la Audiencia Provincial de Murcia en 1984. Sintió la ausencia familiar cuando estudió desde los ocho a los dieciséis años con las irlandesas, lo que le permite pensar en inglés (sigue ejercitando después de cenar). De aquella infancia y juventud provienen su fuerza e independencia. Encomiable historial profesional. Recuerda la sentencia que dictó acerca de Paquita, parricida de Santomera.

Con la jueza convive una señora prudente, reflexiva (piensa lo que dice), que sonríe tímida al contar anécdotas de juventud: se asomaban asombrados a los balcones para ver pasar por la plaza a la guapa jueza; o la incredulidad de una señora que fue buscando al juez, y le dijo «soy yo». No sintió discriminación entre sus compañeros cuando entonces una jueza era rara avis: hoy la judicatura se ha feminizado (mínimo un 70%).

Estancias en Inglaterra y Holanda permitieron que la ley del jurado la considere favorable. Practica golf y yoga para concentrarse y desconectar. Añora el Pirineo, sola entre montañas. También le encanta el mar, pero el recuerdo imborrable de su joven hermano juez (Paco murió ahogado para salvar a una chica) le empaña la mirada. Le gusta el azul y el verde, el cambio de color de los árboles entrando el otoño, las migas de harina, salir con sus amigas los viernes (y algún que otro día). Un marido, un hijo y tres nietos pequeños acompañan su vida.

Está reformando su casa y seleccionando y ordenando ‘papeles y cosas’ que ha guardado desde… Recalca que hay que educar en igualdad, desterrando la superioridad masculina y el miedo femenino derivado. La justicia es ciega, vocacional: hay grandes profesionales a quienes se puede criticar siempre desde el respeto. Haced el bien cuando se pueda, su lema. Recordemos. Hoy más que nunca la judicatura salvaguarda nuestra democracia.